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    Сычев высказался о тренерских перспективах Мостового

    Президент «Иртыша», экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил экс-хавбека национальной команды, красно-белых и «Сельты» Александра Мостового как тренера.

    – Если бы была возможность постажироваться у любого тренера в мире – к кому поехали бы?

    – Интересный вопрос, надо подумать… Даже не знаю. Столько специалистов, трудно вот так вот ответить… Не хочется быть банальным и называть Пепа Гвардиолу из-за того, что он все выиграл. Кстати, мы разбирали его работу, и мнения разошлись. Имея столько возможностей, как у Гвардиолы, ты можешь создать идеальный коллектив.

    Гильермо Абаскаль из-за этого не ставил в состав Георгия Джикию, который проиграл конкуренцию Срджану Бабичу – еще одному левоногому футболисту.

    – Вы только Александру Владимировичу Мостовому не говорите, что сравнивали Гвардиолу с Абаскалем (смеется).

    – Так Мостовой сам постоянно говорит об Абаскале. Кстати, вам как кажется: он так хайпует, троллит?

    – Александр Владимирович – современный тренер, идет в ногу со временем. Хайп сейчас – одно из главных составляющих тренерской философии, если говорить широко. Но, честно говоря, никогда не поймешь, троллит он или говорит всерьез. Раз это обсуждают – значит, это интересно людям.

    Но то, что у Мостового понимание футбола на высочайшем уровне, – это неоспоримый факт. Просто мне самому даже очень интересно будет, когда он кого-то возглавит.

    • Мостовой обучается на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
    • В ноябре экс-футболист стажировался в «Динамо».
    • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.

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    Источник: «Российская газета»

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    17.12.2024 10:53
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    Комментарии (2)
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    O-kolesov
    1734423066
    ЯГ/ясельная группа/ "Теремок" без тренера. Уже пора бы, после стольких несостоявшихся стажировок.
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    Интерес
    1734427864
    Никогда.Ничего из того,что он натягивает на свои способности.А на меньшее он не согласится-каторжный труд не для него.Будет шутить по возраста общеевропейской пенсии.Пока до 70,а там...дай ему бог здоровья и сил.
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