Сычев высказался о тренерских перспективах Мостового

Президент «Иртыша», экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил экс-хавбека национальной команды, красно-белых и «Сельты» Александра Мостового как тренера.
– Если бы была возможность постажироваться у любого тренера в мире – к кому поехали бы?
– Интересный вопрос, надо подумать… Даже не знаю. Столько специалистов, трудно вот так вот ответить… Не хочется быть банальным и называть Пепа Гвардиолу из-за того, что он все выиграл. Кстати, мы разбирали его работу, и мнения разошлись. Имея столько возможностей, как у Гвардиолы, ты можешь создать идеальный коллектив.
– Гильермо Абаскаль из-за этого не ставил в состав Георгия Джикию, который проиграл конкуренцию Срджану Бабичу – еще одному левоногому футболисту.
– Вы только Александру Владимировичу Мостовому не говорите, что сравнивали Гвардиолу с Абаскалем (смеется).
– Так Мостовой сам постоянно говорит об Абаскале. Кстати, вам как кажется: он так хайпует, троллит?
– Александр Владимирович – современный тренер, идет в ногу со временем. Хайп сейчас – одно из главных составляющих тренерской философии, если говорить широко. Но, честно говоря, никогда не поймешь, троллит он или говорит всерьез. Раз это обсуждают – значит, это интересно людям.
Но то, что у Мостового понимание футбола на высочайшем уровне, – это неоспоримый факт. Просто мне самому даже очень интересно будет, когда он кого-то возглавит.
- Мостовой обучается на тренера в академии РФС в группе «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков».
- В ноябре экс-футболист стажировался в «Динамо».
- 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.