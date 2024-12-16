В сборной России назвали основного вратаря

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил первого номера команды.

«Матвей Сафонов на сегодня – номер один. Остальная четверка – Саша Максименко, Андрей Лунeв, Женя Латышонок и Илья Лантратов – тоже в основной обойме сборной. Каждый из них может занять место в воротах в любом матче, и не исключаю, что появятся еще новые имена.

Кто из этой четвeрки главный конкурент Сафонова? Тот, кто на момент проведения сбора будет лучше готов к конкретному матчу», – сказал Кафанов.