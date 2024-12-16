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    В сборной России назвали основного вратаря

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов выделил первого номера команды.

    «Матвей Сафонов на сегодня – номер один. Остальная четверка – Саша Максименко, Андрей Лунeв, Женя Латышонок и Илья Лантратов – тоже в основной обойме сборной. Каждый из них может занять место в воротах в любом матче, и не исключаю, что появятся еще новые имена.

    Кто из этой четвeрки главный конкурент Сафонова? Тот, кто на момент проведения сбора будет лучше готов к конкретному матчу», – сказал Кафанов.

    • «ПСЖ» купил Сафонова летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • У Матвея 6 матчей за парижан, 3 пропущенных гола.
    • За сборную России у Сафонова 13 матчей, 5 пропущенных мячей.

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    Источник: Metaratings

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    16.12.2024 21:49
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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1734377285
    лантратый как угодил в этот список??? после адских привозов и дарения мяча угальде совсем недавно - он должен был отправиться в дубль локо, а не в сборную. ну нет, что ли?
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