Глушаков назвал лучших футболиста и тренера России 2024 года

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков назвал лучшего футболиста и тренера России по итогам 2024 года.
«Футболист года? В этом году хорошо играл Батраков. Он был лучшим на протяжении года, тем более у него особо не было травм и чего-то такого. Алексей стабильно сыграл, но были какие-то небольшие помарочки.
Тренер года? Вот тут трудно сказать, потому что у всех команд были качели. У «Краснодара» были какие-то спады, но если брать в целом, то тренером года будет Мусаев», – сказал Глушаков.
- Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в этом году провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.
- «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева после 18 туров возглавляет РПЛ с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. В прошлом сезоне «быки» показали лучший результат в чемпионатах России, заняв 2-е место.