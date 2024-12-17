Глушаков назвал лучших футболиста и тренера России 2024 года

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков назвал лучшего футболиста и тренера России по итогам 2024 года.

«Футболист года? В этом году хорошо играл Батраков. Он был лучшим на протяжении года, тем более у него особо не было травм и чего-то такого. Алексей стабильно сыграл, но были какие-то небольшие помарочки.

Тренер года? Вот тут трудно сказать, потому что у всех команд были качели. У «Краснодара» были какие-то спады, но если брать в целом, то тренером года будет Мусаев», – сказал Глушаков.