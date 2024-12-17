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    Глушаков назвал лучших футболиста и тренера России 2024 года

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков назвал лучшего футболиста и тренера России по итогам 2024 года.

    «Футболист года? В этом году хорошо играл Батраков. Он был лучшим на протяжении года, тем более у него особо не было травм и чего-то такого. Алексей стабильно сыграл, но были какие-то небольшие помарочки.

    Тренер года? Вот тут трудно сказать, потому что у всех команд были качели. У «Краснодара» были какие-то спады, но если брать в целом, то тренером года будет Мусаев», – сказал Глушаков.

    • Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в этом году провел 29 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.
    • «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева после 18 туров возглавляет РПЛ с 39 очками, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. В прошлом сезоне «быки» показали лучший результат в чемпионатах России, заняв 2-е место.

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    Источник: Sport24

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    17.12.2024 09:04
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    Комментарии (2)
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    lejnin
    1734417042
    Вот только Батраков играл хорошо вторую половину года, в первой половине он был далеко не столь заметен, по аналогии можно и Тюкавина назвать - он сверкнул в первой половине года, но стух во второй, в среднем оба одинаково в течение года играли. Самыми стабильными в течение года были вратари: Латышонок или Максименко, но кто ж про них вспомнит, все видят только тех, кто забивает голы
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    АлексМак
    1734429869
    Мусаев? Ха ха ха....
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