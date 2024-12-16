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    • Бывший президент «Спартака» раскритиковал Соболева: «Выходки на уровне гопника»

    Бывший президент «Спартака» раскритиковал Соболева: «Выходки на уровне гопника»

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил руководство московского клуба за продажу Александра Соболева в «Зенит».

    Петербуржцы подписали форварда за 10 миллионов евро. Он не отметился ни одним результативным действием в РПЛ за 11 матчей.

    «Продажа Соболева – это лучшее, что «Спартак» сделал на трансферном рынке за последние три года. Получить такие деньги за этого игрока... Блестяще они провернули эту сделку, эту спецоперацию по внедрению абсолютно безрезультативного нападающего в стан своего конкурента. У Александра амбиций-то было много. Мы все наблюдаем регресс, а в голове самого Соболева вряд ли ощущается этот спад – он-то себя до сих пор считает хорошим нападающим. Сомневаюсь, что его кто-то заставит уйти из «Зенита» при действующем контракте. А куда он вообще пойдeт? В «Крылья»? Так там Сергеев, который гораздо лучше него выглядит и играет. Вернуться обратно в «Спартак»? Тоже нет. Раз Александр переехал в Питер, значит, у него и зарплата в разы выше. А кто ему с такими показателями даст хотя бы половину? Думаю, никто.

    Возможно, конечно, сине-бело-голубые отправят Соболева в «Оренбург», выплачивая ему всю зарплату. Наверное, такой вариант возможен. И то только в том случае, если Слишкович ещe согласится. Второго фарм-клуба у «Зенита» нет – он сейчас в ФНЛ играет. Пока результативность Александра говорит о том, что далеко не все команды захотят его у себя видеть. Амбиций и понтов очень много, человек постоянно грубит своим соперникам на поле, потенциально рискует каждый раз получить красную карточку. Все выходки на уровне гопника, которые проходили в «Спартаке», наблюдаются сейчас в Петербурге. Далеко не факт, что в другой команде будет продолжаться подобная индульгенция со стороны судей – будет сразу получать, как Отче наш», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Советский спорт»

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    16.12.2024 13:25
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    Комментарии (7)
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    VVM1964
    1734345208
    "Все выходки на уровне гопника, наблюдаются сейчас в Петербурге" - парень явно попал в свою среду !!!)...
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    Айболид
    1734346890
    Выходки на уровне гопника наблюдаются в С-Петербурге , только в туристический сезон и во время визита "народной" команды .
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    R_a_i_n
    1734348415
    Терпеть не могу червя. Но тут по делу всё.
    Ответить
    rash1959
    1734354671
    А это точно червяк сказал?
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    Кривая да нелёгкая
    1734382545
    Секта и постоянный допинг угробили парня Соболева! А ведь он таким не был до спама вируса
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    FWSPM
    1734383869
    Говорили уже не раз что пошел на двухкратное понижение в зарплате. В газовик он просился за медалькой но что то походу опять будет не того цвета которого он хотел)))
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