Бывший президент «Спартака» раскритиковал Соболева: «Выходки на уровне гопника»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко похвалил руководство московского клуба за продажу Александра Соболева в «Зенит».

Петербуржцы подписали форварда за 10 миллионов евро. Он не отметился ни одним результативным действием в РПЛ за 11 матчей.

«Продажа Соболева – это лучшее, что «Спартак» сделал на трансферном рынке за последние три года. Получить такие деньги за этого игрока... Блестяще они провернули эту сделку, эту спецоперацию по внедрению абсолютно безрезультативного нападающего в стан своего конкурента. У Александра амбиций-то было много. Мы все наблюдаем регресс, а в голове самого Соболева вряд ли ощущается этот спад – он-то себя до сих пор считает хорошим нападающим. Сомневаюсь, что его кто-то заставит уйти из «Зенита» при действующем контракте. А куда он вообще пойдeт? В «Крылья»? Так там Сергеев, который гораздо лучше него выглядит и играет. Вернуться обратно в «Спартак»? Тоже нет. Раз Александр переехал в Питер, значит, у него и зарплата в разы выше. А кто ему с такими показателями даст хотя бы половину? Думаю, никто.

Возможно, конечно, сине-бело-голубые отправят Соболева в «Оренбург», выплачивая ему всю зарплату. Наверное, такой вариант возможен. И то только в том случае, если Слишкович ещe согласится. Второго фарм-клуба у «Зенита» нет – он сейчас в ФНЛ играет. Пока результативность Александра говорит о том, что далеко не все команды захотят его у себя видеть. Амбиций и понтов очень много, человек постоянно грубит своим соперникам на поле, потенциально рискует каждый раз получить красную карточку. Все выходки на уровне гопника, которые проходили в «Спартаке», наблюдаются сейчас в Петербурге. Далеко не факт, что в другой команде будет продолжаться подобная индульгенция со стороны судей – будет сразу получать, как Отче наш», – сказал Червиченко.