Гурцкая заявил, что в «Динамо» недовольны Личкой

Агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» могло начать поиск нового главного тренера в случае поражения от «Химок» в 18-м туре РПЛ. Бело-голубые победили подмосковную команду со счетом 4:1.
– Личка сказал, что «Динамо» сделало шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Он это сказал не нам и не болельщикам, а руководству, которое было очень сильно недовольно потерей очков с «Ахматом» и плохой игрой с «Химками».
Работой Лички недовольны на сто процентов. Есть какие-то вещи, из-за которых Марцел нервничает.
– Вы допускаете, что если бы «Динамо» не обыграло «Химки» Личка был бы уволен?
– Я уверен, что если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски главного тренера. В сегодняшней РПЛ «Динамо» должно быть на первом-втором месте, у них очень сильный состав в атаке.
– Состав «Спартака» слабее состава «Динамо»?
– Такой же. Не слабее.
– У «Краснодара», у «Зенита»?
– По мне, у «Краснодара» слабее. Бителло сильнее, чем Сперцян сегодня, а это ключевой игрок «Динамо». У «Динамо» только одно слабое место – центральный защитник. И то там случилась беда – сломался Майсторович.
- «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 4 очка.
- Личка возглавляет московский клуб с июня 2023 года.