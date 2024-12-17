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    Гурцкая заявил, что в «Динамо» недовольны Личкой

    Агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» могло начать поиск нового главного тренера в случае поражения от «Химок» в 18-м туре РПЛ. Бело-голубые победили подмосковную команду со счетом 4:1.

    – Личка сказал, что «Динамо» сделало шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Он это сказал не нам и не болельщикам, а руководству, которое было очень сильно недовольно потерей очков с «Ахматом» и плохой игрой с «Химками».

    Работой Лички недовольны на сто процентов. Есть какие-то вещи, из-за которых Марцел нервничает.

    – Вы допускаете, что если бы «Динамо» не обыграло «Химки» Личка был бы уволен?

    – Я уверен, что если бы они проиграли «Химкам», начались бы активные поиски главного тренера. В сегодняшней РПЛ «Динамо» должно быть на первом-втором месте, у них очень сильный состав в атаке.

    – Состав «Спартака» слабее состава «Динамо»?

    – Такой же. Не слабее.

    – У «Краснодара», у «Зенита»?

    – По мне, у «Краснодара» слабее. Бителло сильнее, чем Сперцян сегодня, а это ключевой игрок «Динамо». У «Динамо» только одно слабое место – центральный защитник. И то там случилась беда – сломался Майсторович.

    • «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 4 очка.
    • Личка возглавляет московский клуб с июня 2023 года.

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    Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»

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    17.12.2024 09:10
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1734420305
    Вероятно, что Личка послал жулика Гурцкую на три буквы, и теперь эта обиженная Гурцкая на Личку пасквили сочиняет...((((((((((((
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    SLADE2019
    1734427772
    Если это правда, то руководство Динамо в облаках витают. На землю спуститесь, друзья.
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    neim
    1734445904
    Лучше бы озаботились тем, кто занимается трансферами. Последние покупки себя явно не оправдывают. Что Маухуб, что Артур. Да ещё и прежние играть перестали, а их там пол команды.
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