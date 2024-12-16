Наумов поддержал Воробьева на фоне скандала с убитыми зайцами: «Просто хотел поделиться радостью»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на скандальное фото форварда команды Дмитрия Воробьева.

Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.

27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

«Критиковать его не надо, но и показывать на публику этого не стоило. Такое можно показывать друзьям, родственникам, близким – просто чтобы похвастаться. Я сам хоть и не охотник, но рыбак, и свои трофеи частенько друзьям показываю, – но не выношу это на публику. Ему стоило поступить также.

В любом случае, критиковать его не стоит, молодой человек просто хотел поделиться своей радостью», – сказал Наумов.