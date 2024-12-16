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    • Наумов поддержал Воробьева на фоне скандала с убитыми зайцами: «Просто хотел поделиться радостью»

    Наумов поддержал Воробьева на фоне скандала с убитыми зайцами: «Просто хотел поделиться радостью»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на скандальное фото форварда команды Дмитрия Воробьева.

    • Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.
    • 27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    «Критиковать его не надо, но и показывать на публику этого не стоило. Такое можно показывать друзьям, родственникам, близким – просто чтобы похвастаться. Я сам хоть и не охотник, но рыбак, и свои трофеи частенько друзьям показываю, – но не выношу это на публику. Ему стоило поступить также.

    В любом случае, критиковать его не стоит, молодой человек просто хотел поделиться своей радостью», – сказал Наумов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2024 23:32
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1734382808
    Радость УБИТЬ ЗАЙЦЕВ? Просто мозгов у Воробьева нет. Вот и выложил эти фото. Стыдоба, а не охотник. И человек значит с гнильцой. С зайчиками он герой, всех их победил. На медведя идти такие герои никогда не решатся...(((
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