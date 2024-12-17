Аршавин скептически оценил игру Джикии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игровых качествах защитника Георгия Джикии.
– Мне кажется, Джикия – не для основного состава «Химок».
– Джикия уже даже до такого уровня не дотягивает?
– Для меня он тяжеловат, я вблизи смотрел матч с «Динамо». Понятно, что он там все читает, но скорости не хватает. Тяжеловато выглядит. Я не буду говорить, есть ли там лишний вес, но просто Джикия мне показался тяжеловатым.
Если «Химки» хотят быть на 8-10-м месте, а не на 13-15-м, то должен быть другой центральный защитник. Например, Фаринья.
- 31-летний Джикия провел в этом сезоне 8 матчей за «Химки».
- В игре 18-го тура РПЛ «Динамо» – «Химки» (4:1) в центре обороны подмосковной команды вместе с Джикией играл Александр Филин. Эдгардо Фаринья отсутствовал в заявке в последних двух матчах красно-черных.