Аршавин скептически оценил игру Джикии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игровых качествах защитника Георгия Джикии.

– Мне кажется, Джикия – не для основного состава «Химок».

– Джикия уже даже до такого уровня не дотягивает?

– Для меня он тяжеловат, я вблизи смотрел матч с «Динамо». Понятно, что он там все читает, но скорости не хватает. Тяжеловато выглядит. Я не буду говорить, есть ли там лишний вес, но просто Джикия мне показался тяжеловатым.

Если «Химки» хотят быть на 8-10-м месте, а не на 13-15-м, то должен быть другой центральный защитник. Например, Фаринья.