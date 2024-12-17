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    • Евсеев – об атмосфере на стадионе «Зенита»: «Как в театре – тишина»

    Евсеев – об атмосфере на стадионе «Зенита»: «Как в театре – тишина»

    Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об атмосфере на «Газпром Арене» – домашнем стадионе «Зенита». Он сравнил ее с театром.

    – Как вам самая посещаемая арена лиги?

    – Естественно, она будет посещаться, если вмещает 70 тысяч. Ещe и крыша закрывается. Приходишь как в театр.

    – Атмосфера крутая?

    – Нет. Я же говорю: как в театре. До этого на спектакле был – тишина. И тут так же. Только когда гол забили, начался ажиотаж и всe остальное. Я первый раз был на «Газпром Арене» на трибуне, и первый тайм для меня был удивительным в этом плане. Понятно, что «Виража» нет – это одна из причин. Но после гола пошли «качели», народ гнал футболистов, но забил «Локомотив».

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.12.2024 13:07
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    Комментарии (10)
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    Интерес
    1734431970
    НАдо было посетить рекордный матерный аншлаг Шнура на этой арене.Тебе бы точно понравилось.
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    VVM1964
    1734432637
    "А на кладбище так спокойненько, Ни врагов, ни друзей не видать, Все культурненько, все пристойненько – Исключительная благодать." (с)... )))
    Ответить
    ...уефан
    1734433282
    ...людишки туда сейчас тихинькие- пришиблинькие, подневольные ходють. Миллер говорит: "Надо ходить!" Вот и ходють, горю мыкають...
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    Цугундeр
    1734433700
    Ну , хоть никто не побьёт легенду сраную ,как в Астрахани , за посылание на хер... Этож театр , культура..., мать её.
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    Литейный 4 (returned)
    1734435174
    Это результат Фан уйди! Гыгыгы
    Ответить
    Айболид
    1734435661
    Придумали в своей Москве "фануйди" всякое , а теперь радуются , что на ГП Арене тишина .
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    Spartak_forv@
    1734445540
    Мариинский театр имени Алексея Миллера
    Ответить
    Тинез Розоп
    1734448629
    Самое главное - едешь по ЗСД и подъезжая к Арене вонища гавном стоит. Центральные очистные прямо недалеко от стадиона. Соблюдают традиции?…
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