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    • Отец Даку рассказал об интересе к форварду «Рубина» от «Зенита»

    Отец Даку рассказал об интересе к форварду «Рубина» от «Зенита»

    Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о дальнейших планах своего сына. Он признался, что форвардом интересовался «Зенит».

    «На данный момент с нами не связывался ни один клуб. Что касается «Зенита», то, возможно, интерес был, но не более. Сейчас время трансферов, поэтому уход в другой клуб возможен.

    Мы с Мирлиндом выбираем два пути – долгосрочный контракт с «Рубином» или трансфер. Дальше – решать клубу, нам тоже важно их решение. Думаю, в начале следующего года с открытием трансферного окна начнется работа в этом направлении», – сказал отец Даку.

    • Даку забил 9 голов и сделал 5 результативных передач в этом сезоне.
    • Его рыночная цена – 7 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    17.12.2024 14:53
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    Комментарии (8)
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    Литейный 4 (returned)
    1734436631
    Ну начинается. Сейчас ежедневно будут вбросы агентов, пиарящихся на чемпионе. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1734437325
    Какой Даку? У зинки играет столб, таранного типа , дельфин, у него такая статистика, что Даку даже во сне не приснится. Единственный кто создал конкуренцию дельфину - это Лещук из Динамо.
    Ответить
    misteneew
    1734441499
    Ребят, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте. МАТЧ ТВ о них говорил. Прогнозы играют до победы!
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    VPERDIV SPARTAK
    1734443016
    Пока Семак тренер никому переходить не нужно! Семак угробит любого
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    Азбука
    1734447057
    "Что касается «Зенита», то, возможно, интерес был, но не более"___Упоминание клуба Зенит всегда полезно и увеличивает сумму контракта
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    Интерес
    1734447632
    Сдал Хмырь своего Хмырёнка, засветив "Зенит"!Теперь только "Рубин",ну если что-нибудь ещё националистическое не выкинет в отпуске,в своём кругу.Это ведь у них почти обязательное,типа купленного билета,или "общака" у криминала.
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