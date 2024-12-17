Отец Даку рассказал об интересе к форварду «Рубина» от «Зенита»

Фехми Даку, отец нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал о дальнейших планах своего сына. Он признался, что форвардом интересовался «Зенит».

«На данный момент с нами не связывался ни один клуб. Что касается «Зенита», то, возможно, интерес был, но не более. Сейчас время трансферов, поэтому уход в другой клуб возможен.

Мы с Мирлиндом выбираем два пути – долгосрочный контракт с «Рубином» или трансфер. Дальше – решать клубу, нам тоже важно их решение. Думаю, в начале следующего года с открытием трансферного окна начнется работа в этом направлении», – сказал отец Даку.