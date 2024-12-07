8 декабря на стадионе BG Group 4 Eylül Stadyumu в Сивасе состоится матч 15-го тура турецкой Суперлиги между «Сивасспором» и «Галатасараем». Ожидается захватывающее противостояние между командами, занимающими различные позиции в чемпионате: «Сивасспор» борется за улучшение своих позиций в верхней части турнирной таблицы, в то время как «Галатасарай» идет на первом месте, демонстрируя отличную форму.

«Сивасспор»

«Сивасспор» набрал 18 очков после 14 туров и занимает 9-е место в Суперлиге. Команда, по всей видимости, переживает некоторое турнирное затишье: последние 3 матча подряд не удавалось одержать победу. При этом атакующие действия команды выглядят достаточно продуктивно, несмотря на текущие неудачи – в последних 5 играх команда забила 7 голов. Однако проблемы в обороне сказываются на результатах, так как в тех же 5 матчах «Сивасспор» пропустил 9 голов. Лучший бомбардир команды – Бенгали-Фоде Койта, забивший 4 гола в 9 матчах.

Последние матчи «Сивасспор»:

Антальяспор 2:1 Сивасспор

Сивасспор 0:0 Касымпаша

Фенербахче 4:0 Сивасспор

Сивасспор 2:1 Ризеспор

Адана Демирспор 4:2 Сивасспор

«Галатасарай»

«Галатасарай» продолжает доминировать в турецкой Суперлиге, набрав 35 очков после 13 туров и занимает 1-е место в чемпионате. Команда неизменно забивает в последних 14 матчах, а ее атакующая линия демонстрирует отличные результаты – в последних 5 играх «Галатасарай» забил 10 голов. Несмотря на свою атакующую мощь, защитная линия «Галатасарая» также допускает некоторые ошибки: в последних 5 играх команда пропустила 7 голов. В личных встречах с «Сивасспором» «Галатасарай» не раз показывал свою силу, регулярно одерживая победы.

Последние матчи «Галатасарай»:

Галатасарай 2:2 Еюпспор

АЗ Алкмар 1:1 Галатасарай (Лига Европы)

Бодрум 0:1 Галатасарай

Галатасарай 3:2 Самсунспор

Галатасарай 3:2 Тоттенхэм (Лига Европы)

Личные встречи

История очных встреч говорит о явном преимуществе «Галатасарая». В последних 5 играх против «Сивасспора» «Галатасарай» выиграл 3 раза, а 2 раза команды поделили очки. При этом в последних играх «Сивасспор» забивает в большинстве случаев, но испытывает трудности против атакующей мощи «Галатасарая». Важно отметить, что «Сивасспор» удавалось забивать в 12 из последних 14 встреч с «Галатасараем», но на своей территории команда часто испытывает проблемы с обороной.

Последние встречи:

05.05.2024: Галатасарай 6:1 Сивасспор

11.01.2024: Сивасспор 1:1 Галатасарай

20.05.2023: Галатасарай 2:0 Сивасспор

29.12.2022: Сивасспор 1:2 Галатасарай

01.05.2022: Галатасарай 2:3 Сивасспор

Статистика

«Сивасспор»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Галатасарай»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Сивасспор» – «Галатасарай»

«Галатасарай» выглядит явным фаворитом в этом матче, особенно с учетом их текущей формы и уверенности на старте сезона. Несмотря на атакующий потенциал «Сивасспора», команда испытывает проблемы с обороной, что вряд ли поможет ей остановить мощные атаки «Галатасарая». В последних встречах «Сивасспор» забивал, но чаще всего не мог справиться с более сильными противниками, особенно в домашних играх.

Ожидается, что «Галатасарай» продолжит свою победную серию и одержит важную победу в Сиве. «Сивасспор» вряд ли сможет избежать поражения, хотя вполне возможно, что команда забьет хотя бы один мяч, учитывая свою атакующую активность.

Рекомендации для ставок:

Победа «Галатасарай» – коэффициент 1.70

Оба клуба забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Прогноз на точный счет

Рекомендация: Победа «Галатасарай» 3:1 за коэффициент 9.00.

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