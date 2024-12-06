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    • Мостовой объяснил, почему его не назначают тренером: «Никому не подлизываю, честный»

    Мостовой объяснил, почему его не назначают тренером: «Никому не подлизываю, честный»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой на ютуб-канале Okko заявил о нежелании тренировать молодежные команды.

    – Вы недавно сказали: «Пусть Абаскали тренируют команды Второй лиги – те, кто в футбол не играл. Гвардиола и Зидан не шли во вторые дивизионы».

    – Конечно. Я это не недавно сказал. Я это сказал два года назад, когда Абаскаль появился на горизонте.

    Первый человек, который это сказал, – это Александр Мостовой. Как это возможно? И спустя два года до людей дошло – ужас просто.

    – То есть вы планируете, если идти в футбол, то сразу начинать с солидной команды?

    – Однозначно.

    – Гвардиола и Зидан работали в «Кастилье»...

    – Не работали они там.

    – И в «Барселоне Б».

    – Они там не работали. Они были [там] случайно, потому что их вернули, когда они закончили играть.

    Их туда поставили, туда-сюда, так получилось, и все. Ясно, что они там работали какое-то время, один – полгода, второй – три месяца, и все.

    – Может, в «Спартак-2»?

    – Нет. Мне не 30 лет. Я уже не могу в «Спартак-2». Время быстро летит, годы быстро пробегают.

    Я никому не подлизываю, как это делает половина в футболе. Подсиживать не буду, как это, кстати, тоже многие делают, и бегают по кругу.

    Поэтому, наверное, меня многие и боятся, не хотят. Зато честный.

    • Мостовой учится на тренера в РФС.
    • Осенью он прошел стажировку в «Динамо».
    • Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: Спортс

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    06.12.2024 22:18
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    Комментарии (6)
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    timon2401
    1733513475
    скорее понтов больше чем дел...Сане бы сразу в РПЛ, он же в футбол играл...какая там 2я лига..там в футбол не играют
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    BoevStas1
    1733517663
    А Семшов сказал,хоть во вторую лигу готов,но не берут...Не выдержит Мостовой,сил не хватит,тренровать и столько болтать...
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    neim
    1733523712
    Тогда зачем на тренера учиться, подлизывать собрался и не честным быть ? ))).
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    Борис34684
    1733539171
    Кому ты Санька нужен с таким шершавым языком, за языком следить надо.
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    Krics
    1733558149
    Дэбил,ихмо.
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    Каратель помойников
    1733561680
    Ну сиди дальше мечтай,разглагольстуй,умничай,но от этого годы медленней пролетать не станут
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