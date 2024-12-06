Хет-трик Черышева, жеребьевка клубного ЧМ-2025, «ПСЖ» заинтересован в Сперцяне и другие новости

Губернатор Федорищев назвал матчи с участием «Крыльев», где установлено подозрительное судейство.
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«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на замену Гвардиоле.
Маркиньос объяснил, почему «Спартак» станет чемпионом: «Есть три причины».
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Директор «Торпедо» прокомментировал возможный трансфер Неймара.
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Стало известно наказание для Станковича за разбитую скамейку.
Объявлено наказание Гончаренко за угрозы судье Бобровскому.
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Итоги жеребьевки клубного ЧМ-2025.