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    «Динамо» готово арендовать Захаряна

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности аренды полузащитника Арсена Захаряна у «Реал Сосьедад».

    – Тюкавин сказал мне, что намекает клубу на аренду Захаряна. Как вы реагируете?

    – Мы не будем возражать.

    – Мяч на стороне Арсена?

    – Арсена и клуба «Реал Сосьедад».

    • 21-летний Захарян не провел ни одного матча в этом сезоне из-за операции на лодыжке и проблем с мышцами.
    • Контракт российского игрока с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 15:46
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    Комментарии (7)
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    ...уефан
    1733403430
    ...ну-вот, встречайте европейца! Наигрался уже...
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    The only one
    1733405812
    и как он будет играть, если еле ходит?
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    FRZZ
    1733406630
    Такая корова нужна самому...))
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    Spartak_forv@
    1733407635
    По крайней мере попробовал.Возраст позволяет подобные эксперименты.Что он от этого потерял?!С вероятностью в 99% вернётся в Россию на ту же зарплату или даже больше,чем была на момент отъезда
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    Цугундeр
    1733408546
    Вот и съехал ковчег с горы Арарат. Будя.
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    Cleaner
    1733413352
    Динамо не против того, чтобы арендовать ХРОМОГО и больного игрока??? ЗАЧЕМ? Ну да Динамо НИ НА ЧТО не претендует, можно и таких подписывать...)))
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    FWSPM
    1733422939
    это какой то позор
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