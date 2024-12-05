«Динамо» готово арендовать Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности аренды полузащитника Арсена Захаряна у «Реал Сосьедад».
– Тюкавин сказал мне, что намекает клубу на аренду Захаряна. Как вы реагируете?
– Мы не будем возражать.
– Мяч на стороне Арсена?
– Арсена и клуба «Реал Сосьедад».
- 21-летний Захарян не провел ни одного матча в этом сезоне из-за операции на лодыжке и проблем с мышцами.
- Контракт российского игрока с испанским клубом действует до 30 июня 2029 года.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» 19 августа 2023 года.