«Динамо» готово арендовать Захаряна

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности аренды полузащитника Арсена Захаряна у «Реал Сосьедад».

– Тюкавин сказал мне, что намекает клубу на аренду Захаряна. Как вы реагируете?

– Мы не будем возражать.

– Мяч на стороне Арсена?

– Арсена и клуба «Реал Сосьедад».