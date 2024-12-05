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    Итоги жеребьевки клубного ЧМ-2025

    В Майами завершилась жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира-2025.

    Группа А: «Палмейрас» (Бразилия), «Порту» (Португалия), «Аль-Ахли» (Египет), «Интер Майами» (США).

    Группа B: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

    Группа C: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Окленд Сити» (Новая Зеландия)

    Группа D: «Фламенго» (Бразилия), «Челси» (Англия), «Леон» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис)

    Группа E: «Ривер Плейт» (Аргентина), «Монтеррей» (Мексика), «Интер» (Италия), «Урава» (Япония).

    Группа F: «Флуминенсе» (Бразилия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Ульсан» (Южная Корея), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР).

    Группа G: «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус», «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ).

    Группа H: «Реал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Пачука» (Мексика).

    Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.12.2024 22:40
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    Комментарии (1)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733430726
    Луис Суарес крут, может, ещё кого-нибудь укусит на этом турнире
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