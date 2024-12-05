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    • Губернатор Федорищев назвал матчи с участием «Крыльев», где установлено подозрительное судейство

    Губернатор Федорищев назвал матчи с участием «Крыльев», где установлено подозрительное судейство

    Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, направил официальное письмо в РПЛ.

    «Письмо отправлено в лигу в начале декабря, в нем губернатор называет два матча «Крыльев», в которых, на его взгляд, было установлено подозрительное судейство.

    Речь идет об играх «Химки» – «Крылья» (24 апреля 2022 года) и «Пари НН» – «Крылья» (23 апреля 2023 года). Отдельно обращается внимание на то, что тренером команды соперника «Крыльев» в обоих матчах был Сергей Юран, а проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось.

    Кроме того, губернатор сообщает, опираясь на мнения СМИ, что «Крылья» оказались в зависимости от агентской группы Павла Андреева, а под контролем этого агента оказалась и школа «Чертаново», директор которой был осужден, а также то, что в системе подготовки молодых футболистов распространена практика занижения возраста – приводится пример одного из футболистов школы «Строгино», – написал источник.

    • На прошлой неделе глава региона сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 млн рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».
    • Федорищев утверждал, что около 10 клубов РПЛ вовлечены в коррупционные связи с судейским корпусом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.12.2024 23:01
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    Комментарии (15)
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    GREY DM
    1733430131
    А вот Юрана зря затронули. Он мужик прямой, за словом в карман не полезет, а при возможности и в морду дать может.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1733430803
    Надо проверить всех в РФС на полиграфе
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    DOCTOR PENALTY
    1733432290
    КС - Ахмат!!! Проверьте все их матчи. ) *
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    Cleaner
    1733432369
    Губернатор Федорищев решил Крылья Советов РАЗВАЛИТЬ. Ну не любит новый губернатор футбол. А денежки любит. Все сэкономленное на команде будет благополучно РАСПИЛЕНО!..(((((((((((
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    BAIv
    1733437262
    Агенты понятно что прохиндеи. А вот странного судейства полно и у других команд, а Крыльям чаще от судей доставалось , в разы больше чем в их пользу.
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    zigbert
    1733456545
    Ему то зачем это надо.Нужны факты подкупа,признательные показания участников,свидетели.
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    Каратель помойников
    1733462199
    Надо проверять махачкалинской Динамо полностью,там очень сильно Гаджиев возбудился от высказываний губернатора
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    andr45
    1733474399
    «Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву о существующей в российском футболе практике дачи взяток судьям». Получается, руководство РФС было в курсе существующей в российском футболе практики дачи взяток судьям, но ничего не предпринимало до заявления губернатора. Более того, Каманцев и его сторонники, по сути, поощряли тех, кто допускал нарушения, не принимая никаких мер и позволяя им продолжать работать. Возникает вопрос: не должны ли Каманцев и его сообщники понести ответственность, как минимум, по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации?
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