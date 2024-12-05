Губернатор Федорищев назвал матчи с участием «Крыльев», где установлено подозрительное судейство

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, направил официальное письмо в РПЛ.

«Письмо отправлено в лигу в начале декабря, в нем губернатор называет два матча «Крыльев», в которых, на его взгляд, было установлено подозрительное судейство.

Речь идет об играх «Химки» – «Крылья» (24 апреля 2022 года) и «Пари НН» – «Крылья» (23 апреля 2023 года). Отдельно обращается внимание на то, что тренером команды соперника «Крыльев» в обоих матчах был Сергей Юран, а проверок в отношении сотрудников «Химок» и «Пари НН» не проводилось.

Кроме того, губернатор сообщает, опираясь на мнения СМИ, что «Крылья» оказались в зависимости от агентской группы Павла Андреева, а под контролем этого агента оказалась и школа «Чертаново», директор которой был осужден, а также то, что в системе подготовки молодых футболистов распространена практика занижения возраста – приводится пример одного из футболистов школы «Строгино», – написал источник.