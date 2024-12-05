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    • Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Акроном»

    Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Акроном»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмированных футболистов в преддверии игры 18-го тура РПЛ с «Акроном».

    «Точно не сможет помочь Нуралы Алип. У него серьeзная травма. Главное – перелома нет. Но есть много других повреждений, которые могут осложнить восстановление.

    По Эраковичу примем решение сегодня-завтра. Он готовится в общей группе», – сказал Семак.

    • «Зенит» примет «Акрон» в субботу, 7 декабря.
    • Начало матча – в 16:30 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 17 туров, тольяттинцы идут на 9-м месте.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.12.2024 11:41
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    Комментарии (9)
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    Garrincha58
    1733397173
    Акрон посерьёзней будет это вам не Крылышки
    Ответить
    FWSPM
    1733398326
    Алып это потеря. Всегда привезет когда нужно
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    Cleaner
    1733406141
    Дзюба, ты уж постарайся ПОРАДОВАТЬ свой бывший клуб и лично Сережу парой-тройкой голов. Чем вы хуже Крылышек???...)))
    Ответить
    wlad wm--google
    1733513879
    Договорняки кончились, тут Макрону крышка
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