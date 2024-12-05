Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмированных футболистов в преддверии игры 18-го тура РПЛ с «Акроном».

«Точно не сможет помочь Нуралы Алип. У него серьeзная травма. Главное – перелома нет. Но есть много других повреждений, которые могут осложнить восстановление.

По Эраковичу примем решение сегодня-завтра. Он готовится в общей группе», – сказал Семак.