Семак назвал игроков «Зенита», которые пропустят матч с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу травмированных футболистов в преддверии игры 18-го тура РПЛ с «Акроном».
«Точно не сможет помочь Нуралы Алип. У него серьeзная травма. Главное – перелома нет. Но есть много других повреждений, которые могут осложнить восстановление.
По Эраковичу примем решение сегодня-завтра. Он готовится в общей группе», – сказал Семак.
- «Зенит» примет «Акрон» в субботу, 7 декабря.
- Начало матча – в 16:30 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 17 туров, тольяттинцы идут на 9-м месте.