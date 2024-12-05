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    • «Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на ближайшие матчи

    «Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на ближайшие матчи

    «Спартак» и «Динамо» сообщили о технических проблемах со стороны системы идентификации болельщиков (Fan ID) на портале «Госуслуги». В связи с этим они приостановили продажу билетов на домашние матчи 18-го тура РПЛ.

    «Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала «Госуслуг» временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ.

    Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно. Очень ждем вас на финальной игре года в эту субботу!» – сообщает «Спартак».

    «Продажа билетов на матчи временно приостановлена.

    В связи с незапланированными работами, которые проводятся в системе идентификации болельщиков, возникли непредвиденные сложности с приобретением билетов.

    Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы сообщим, когда продажа билетов на новогодний матч возобновится!» – информирует «Динамо».

    • «Спартак» сыграет 7 декабря против «Пари НН». Начало игры в 14:00 мск.
    • «Динамо» примет «Химки» 8 декабря. Встреча начнется в 14:00 мск.

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    Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»

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    05.12.2024 16:24
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    Комментарии (16)
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    Айболид
    1733405622
    Fan id - нах иди !
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    The only one
    1733405651
    Госуслуги- "величайшее" изобретение наших бюрократов. Ничто нигде не работает. А взламывают на раз-два.
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    Cleaner
    1733405788
    Госуслуги вечно косячит. Но дело не в нем, а в самой ФанУЙДИ...(((
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    Spartak_forv@
    1733407359
    Вот будет смешно,если госуслуги не отвиснут до выходных и команды будут играть при пустых трибунах!Было бы идеальное завершение года с фан айди!
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    Дубина
    1733408222
    Газпром виноват!!!)))))
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    Цугундeр
    1733408396
    Будут пущать только с розовыми рожами. Бледных ,желтоватых и на коне -не велено!
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