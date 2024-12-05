«Спартак» и «Динамо» приостановили продажу билетов на ближайшие матчи

«Спартак» и «Динамо» сообщили о технических проблемах со стороны системы идентификации болельщиков (Fan ID) на портале «Госуслуги». В связи с этим они приостановили продажу билетов на домашние матчи 18-го тура РПЛ.

«Уважаемые болельщики, в связи с профилактическими работами на стороне портала «Госуслуг» временно не работает функционал по приобретению билетов на матчи РПЛ.

Как только техническая возможность приобретения билетов будет восстановлена, мы проинформируем вас об этом дополнительно. Очень ждем вас на финальной игре года в эту субботу!» – сообщает «Спартак».

«Продажа билетов на матчи временно приостановлена.

В связи с незапланированными работами, которые проводятся в системе идентификации болельщиков, возникли непредвиденные сложности с приобретением билетов.

Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы сообщим, когда продажа билетов на новогодний матч возобновится!» – информирует «Динамо».