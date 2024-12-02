«Спартак» разгромил «Краснодар», поражения «Зенита» и «Локо», игрок едва не умер в матче Серии А и другие новости

«ПСЖ» планирует подписать Салаха

«Спартак» обзавелся фарм-клубом в Первой лиге

Петржела: «Подкуп судей был обычным явлением, когда я тренировал «Зенит»

Голы Заболотного и Бакаева помогли «Химкам» 2-й раз подряд победить «Локомотив»

«Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов», Сергеев оформил дубль

Самолет с игроками «Динамо» прилетел в Махачкалу вместо Грозного

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» и оторвался на 11 очков в АПЛ

Хавбек «Фиорентины» Бове упал на поле без сознания в матче с «Интером» – он пережил эпилептический припадок с остановкой сердца

«Спартак» разгромил «Краснодар», нанеся ему первое поражение в сезоне

Головин продлил результативную серию до трех матчей, но это не спасло «Монако» от поражения

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