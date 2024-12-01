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    • РПЛ. «Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3), Сергеев оформил дубль

    РПЛ. «Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3), Сергеев оформил дубль

    «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Крыльям Советов» со счетом 2:3 во встрече 17-го тура РПЛ.

    Счет в матче открыли хозяева уже на 4-й минуте, когда отличился Максим Глушенков.

    Самарцы в ответ забили три мяча за 11 минут. На 17-й счет сравнял Иван Сергеев. Уже на 18-й гости вышли вперед благодаря мячу Ивана Олейникова. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль и довел преимущество «Крыльев Советов» до двух мячей.

    «Зенит» во втором тайме сократил отставание в счете. Нуралы Алип поразил ворота соперника на 72-й минуте. Однако гости сумели довести встречу до победы.

    Петербуржцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне. Они прервали серию из 5 побед подряд и беспроигрышную серию из 10 встреч кряду.

    «Зенит» на данный момент лидирует в РПЛ с 39 очками после 17 матчей. «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку с 18 баллами.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Глушенков, 4; 1:1 – Сергеев, 17; 1:2 – Олейников, 18; 1:3 – Сергеев, 28; 2:3 – Алип, 72.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 18:32
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    Комментарии (125)
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    Kollljan
    1733078144
    Спартак был сегодня великолепен! А за Зенит мне стыдно!
    Ответить
    ZENIT-59
    1733079764
    Я не смотрел матч, но когда узнал счет изумился! Не мог понять как могли дома пропустить 3 мяча, а за весь первый круг 7 голов пропущено!Что случилось с обороной команды? Печально
    Ответить
    ОК, Зенит!
    1733082301
    Забыли и двигаемся дальше.
    Ответить
    alteper
    1733083773
    крылья -гуд
    Ответить
    Борис34684
    1733106194
    Молодец Осинькин, решил громко хлопнуть дверью перед уходом. Мужик знает себе цену.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1733115922
    Крылья с победой, красавцы!!!
    Ответить
    Oldtrafford83
    1733116136
    А где пудель, гаврош и литейный?))
    Ответить
    Дубина
    1733117909
    Знатно крылышки в ихнем болоте покуражились. Ха ха ха ха!!! Позор.
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    Дубина
    1733118037
    ФФФся страна ликует и радуется! Даже сайт упал от стыда.....
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    Plyash
    1733137156
    Единственная радость для прф-Зенита,это первое место в таблице... Благодарите Спартак.
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