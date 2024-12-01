РПЛ. «Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3), Сергеев оформил дубль

«Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Крыльям Советов» со счетом 2:3 во встрече 17-го тура РПЛ.

Счет в матче открыли хозяева уже на 4-й минуте, когда отличился Максим Глушенков.

Самарцы в ответ забили три мяча за 11 минут. На 17-й счет сравнял Иван Сергеев. Уже на 18-й гости вышли вперед благодаря мячу Ивана Олейникова. На 28-й минуте Сергеев оформил дубль и довел преимущество «Крыльев Советов» до двух мячей.

«Зенит» во втором тайме сократил отставание в счете. Нуралы Алип поразил ворота соперника на 72-й минуте. Однако гости сумели довести встречу до победы.

Петербуржцы потерпели первое домашнее поражение в сезоне. Они прервали серию из 5 побед подряд и беспроигрышную серию из 10 встреч кряду.

«Зенит» на данный момент лидирует в РПЛ с 39 очками после 17 матчей. «Крылья Советов» занимают 10-ю строчку с 18 баллами.

Россия. РПЛ. 17-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (1:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Глушенков, 4; 1:1 – Сергеев, 17; 1:2 – Олейников, 18; 1:3 – Сергеев, 28; 2:3 – Алип, 72.

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