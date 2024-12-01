РПЛ. Голы Заболотного и Бакаева помогли «Химкам» 2-й раз подряд победить «Локомотив» (3:1)

«Химки» в 17-м туре РПЛ победили на выезде «Локомотив». Единственный мяч хозяев забил Владислав Сарвели.
У Лукаса Веры 1+1.
«Локомотив» сегодня может покинуть топ-3 – если «Спартак» победит «Краснодар». Химчане покинули зону переходных матчей.
«Химки» победили «Локо» в обоих кругах.
Россия. РПЛ. 17-й тур
Локомотив (Москва) – Химки – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Заболотный, 17; 1:1 – Сарвели, 29; 1:2 – Бакаев, 32; 1:3 – Вера, 66.
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