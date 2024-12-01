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    • РПЛ. Голы Заболотного и Бакаева помогли «Химкам» 2-й раз подряд победить «Локомотив» (3:1)

    РПЛ. Голы Заболотного и Бакаева помогли «Химкам» 2-й раз подряд победить «Локомотив» (3:1)

    «Химки» в 17-м туре РПЛ победили на выезде «Локомотив». Единственный мяч хозяев забил Владислав Сарвели.

    У Лукаса Веры 1+1.

    «Локомотив» сегодня может покинуть топ-3 – если «Спартак» победит «Краснодар». Химчане покинули зону переходных матчей.

    «Химки» победили «Локо» в обоих кругах.

    Россия. РПЛ. 17-й тур

    Локомотив (Москва) – Химки – 1:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Заболотный, 17; 1:1 – Сарвели, 29; 1:2 – Бакаев, 32; 1:3 – Вера, 66.

    Календарь РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 15:58
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    Комментарии (43)
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    vvv123
    1733059527
    Был Лока и нету Локи!
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    spartakuz
    1733059850
    Нифигасе
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    VVM1964
    1733060097
    Похоже нокаут от Спартака был слишком силен - до сих пор никак не оправятся !...
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    ySS
    1733060165
    Подмосковных с победой. Железнодорожным не унывать, команду заштормило. Молодой тренер, молодой состав на дистанции просели
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    slavа0508
    1733060762
    Походу паровоз совсем сломался . в депо на капиталку ....
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    Паровозов
    1733061549
    Так жидко обделаться нужно было постараться, получить ещё трёшку в Краснодаре и можно спокойно уходить в отпуск позорникам.
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    Красногорск_Фан
    1733065517
    Когда я до этого писал что не верю в Галактионова на волне нескольких удачных матчей мне пальцем у виска крутили. А вот теперь посмотрите на эту серию. Теперь пишут - все дело в психологии, состав приличный. А кто за нее отвечает если не тренер. Я говорил млин посмотрите на бешенное количество пропущенных и не обольщайтесь. А сейчас и Химки дале треху кинули. Грусть, мрак , позор, тяжелый период ( Ну и само собой впереди Краснодар. Своевременно очень.
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    The only one
    1733071945
    Бывают взлёты, бывают падения. Полосы меняются чёрно-белые. Всяко бывает...
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    PAREVG.
    1733074436
    Приехал с работы, включаю комп и ТВ, и выпадаю в астрал - Локо проиграл Химкам, Бом.жеклуб дома проиграл КС, Спартак ведет после первого тайма 2:0 в Краснодаре... Пойду тяпну грамм 150 - 200 чтобы мозги в кучу собрать...
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1733090641
    Не смотрел, но я такой исход ждал, ещё после Динамо, пенальти не забить это треш. Чё то мне подсказывает специально сливают. Три игры слить и без моментов, какая то ерунда. РПЛ явно чё то мутит, наверно заплатили . Тот же Зенит продул Крыльям , да не поверю . И Спартака спустя первого круга ожил, смех какой то
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