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    • Лига 1. Гол Головина не спас «Монако» от поражения в Марселе (1:2)

    Лига 1. Гол Головина не спас «Монако» от поражения в Марселе (1:2)

    «Марсель» одержал волевую победу над «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции.

    Монегаски открыли счет благодаря голу Александра Головина на 41-й минуте, но после перерыва пропустили дважды и потерпели итоговое поражение.

    Теперь у обеих команд по 26 очков в Лиге 1. Они делят второе-третье места. Отставание от лидирующего «ПСЖ» – 7 баллов.

    Франция. Лига 1. 13-й тур

    Марсель – Монако – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Головин, 41; 1:1 – Энрике, 53; 2:1 – Гринвуд (с пенальти), 89.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2024 00:51
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