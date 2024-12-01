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    • АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (2:0), «горожане» проиграли 4-й матч подряд в чемпионате Англии

    АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (2:0), «горожане» проиграли 4-й матч подряд в чемпионате Англии

    В матче 13-го тура АПЛ «Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» со счетом 2:0.

    Голы у «красных» забили Коди Гакпо на 12-й минуте и Мохамед Салах на 78-й с пенальти.

    «Горожане» потерпели четвертое поражение подряд в АПЛ. В последних семи матчах подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли 6 раз при 1 ничьей.

    «Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 34 очками после 13 матчей. Команда выиграла 7 встреч подряд во всех турнирах. Беспроигрышная серия «красных» составляет 16 матчей кряду. В них одержано 15 побед при 1 ничьей.

    «Манчестер Сити» идет в АПЛ 5-м с 23 очками.

    Англия. АПЛ. 13-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гакпо, 12; 2:0 – Салах, 78 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.12.2024 20:54
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    Комментарии (4)
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    Таврида
    1733079322
    Радиола - физрук
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    Niklas80
    1733106397
    Ливер хорош в этом сезоне, поэтому победа закономерна.
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    Oldtrafford83
    1733115902
    Надо признать что на данный момент Ливер лучшая команда мира, на классе зажарили голубей)
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1733118370
    Сити в этом году что-то вообще никакие, в лч так стремно вообще
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