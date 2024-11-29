Гвардиола отказался называть «Ливерпуль» лучшей командой Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ливерпуле».

Команды сыграют в воскресенье на «Энфилде» в 13-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге и опережает «Сити» на 8 очков.

Также мерсисайдцы идут первыми в общей таблице Лиги чемпионов. Только они ни разу не потеряли очки в 5 турах.

– «Ливерпуль» – лучшая команда в Европе прямо сейчас?

– Не знаю. Они одни из лучших. Раньше «Ман Сити» называли лучшей командой в мире, но я никогда не обращал на это внимания.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE