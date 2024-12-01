Петржела: «Подкуп судей был обычным явлением, когда я тренировал «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал коррупционный скандал в РПЛ.

Коррупционный скандал произошел на этой неделе после резонансного заявления Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

«Это всe грустно, но такое бывало и раньше в чемпионате России. Во время моей работы в «Зените», как мне кажется, практика подкупа судей была распространена. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу, но, думаю, такое было. Судьи в чемпионате России часто ошибались на ровном месте в пользу соперников, иногда в нашу пользу. Странно, да, но тогда это было обычным явлением в футболе.

В Чехии тоже подкуп судей был распространeн. Сейчас футбол шагнул далеко вперeд, судьи стали лучше. Но то, что какие-то рефери могут до сих пор таким заниматься, я не исключаю», – сказал Петржела.

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