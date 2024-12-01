Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Петржела: «Подкуп судей был обычным явлением, когда я тренировал «Зенит»

    Петржела: «Подкуп судей был обычным явлением, когда я тренировал «Зенит»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал коррупционный скандал в РПЛ.

    • Коррупционный скандал произошел на этой неделе после резонансного заявления Вячеслава Федорищева.
    • Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.
    • По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

    «Это всe грустно, но такое бывало и раньше в чемпионате России. Во время моей работы в «Зените», как мне кажется, практика подкупа судей была распространена. Я лично таким не занимался и своих игроков в подобном упрекнуть не могу, но, думаю, такое было. Судьи в чемпионате России часто ошибались на ровном месте в пользу соперников, иногда в нашу пользу. Странно, да, но тогда это было обычным явлением в футболе.

    В Чехии тоже подкуп судей был распространeн. Сейчас футбол шагнул далеко вперeд, судьи стали лучше. Но то, что какие-то рефери могут до сих пор таким заниматься, я не исключаю», – сказал Петржела.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    ⚽ РПЛ. «Краснодар» и «Локо» голов не забили, победы ЦСКА и «Динамо» и другие результаты тура 42
    Петржела назвал причину неудач «Зенита» 3
    Мостовой прокомментировал игру Соболева за «Зенит» 14
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2024 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии (32)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Иван Петров 1986
    1733058795
    Все понятно.
    Ответить
    Тинез Розоп
    1733058829
    Спросите у Риксена. Он вместо денег судьям отдавался)))...
    Ответить
    Борис34684
    1733059404
    Одно бла, бла, бла.
    Ответить
    ySS
    1733060285
    Как обычно, в заголовке переврали суть сказанного...
    Ответить
    алдан2014
    1733061201
    Как всегда петржела,пукнет в никуда. Бухает ,что ли без просыху..
    Ответить
    pasha-ansh@mail.ru
    1733061921
    а адм ресурс это же не подкуп ,это совсем другое сейчас зеня в шоколаде и судьи лояльны к ним, да питер рулит
    Ответить
    rash1959
    1733063978
    А ну ка петруша, поподробнее.
    Ответить
    russkiisergei
    1733064082
    сейчас ему газпром перечислит денег, и он опровергнет!!! а, так кабинетные и побеждают, такими методами
    Ответить
    ivany4
    1733065292
    Как всегда, при мне никогда, а вот другие - это да!!)) Чует кошка чье мясо съела! Видимо дошло до "специалиста", что коррупцию расследуют с 2012 года. Все - таки долетели слова Карпина до нужных людей. Кто-то сумеет опровергнуть слова Валеры - в нынешней ситуации, без подкупа, ни один клуб не станет чемпионом несколько раз подряд!
    Ответить
    zigbert
    1733069972
    Правду но все равно не скажет,если она и была.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 