Осинькин договаривается с «Химками», жеребьевка Фонбет Кубка России, игрок «Пари НН» попался на ставках и другие новости

Реакция Заремы на слова Гафина, назвавшего ее домохозяйкой.
Тренер молодежки «Химок» покинул пост – его займет Глушаков.
Осинькин близок к смене «Крыльев» на другой клуб РПЛ.
Дюков выразил надежду на снятие бана с России в 2025 году.
«Акрон» – «Спартак» и другие пары следующего раунда Фонбет Кубка России.
Подробности расследования коррупционного скандала в РПЛ.
Появилось подробное объяснение желания Осинькина покинуть «Крылья»: «Тренер нашел себя где угодно, но не на помойке».
Карпин прокомментировал знаменитую историю о драке с Дзюбой.
Стало известно, в какие клубы может уйти Доннарумма из-за боязни конкуренции с Сафоновым.
Раскрыта сумма, за которую «Зенит» может купить Угальде у «Спартака».
Примера. «Барселона» дома проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2).
Гончаренко – судье после 0:4 от «Ростова»: «Тебе недолго осталось».
Футболист «Пари НН» взял деньги в долг и проиграл их на ставках: подробности.
Тедеско попросил агентов найти ему работу в России.