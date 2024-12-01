Осинькин договаривается с «Химками», жеребьевка Фонбет Кубка России, игрок «Пари НН» попался на ставках и другие новости

Реакция Заремы на слова Гафина, назвавшего ее домохозяйкой.

Тренер молодежки «Химок» покинул пост – его займет Глушаков.

Осинькин близок к смене «Крыльев» на другой клуб РПЛ.

Дюков выразил надежду на снятие бана с России в 2025 году.

«Акрон» – «Спартак» и другие пары следующего раунда Фонбет Кубка России.

Подробности расследования коррупционного скандала в РПЛ.

Появилось подробное объяснение желания Осинькина покинуть «Крылья»: «Тренер нашел себя где угодно, но не на помойке».

Карпин прокомментировал знаменитую историю о драке с Дзюбой.

Стало известно, в какие клубы может уйти Доннарумма из-за боязни конкуренции с Сафоновым.

Раскрыта сумма, за которую «Зенит» может купить Угальде у «Спартака».

Примера. «Барселона» дома проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2).

Гончаренко – судье после 0:4 от «Ростова»: «Тебе недолго осталось».

Футболист «Пари НН» взял деньги в долг и проиграл их на ставках: подробности.

Тедеско попросил агентов найти ему работу в России.