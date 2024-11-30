Раскрыта сумма, за которую «Зенит» может купить Угальде у «Спартака»

Стали известны отступные за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для российских клубов.

В контракте игрока прописано, что российские команды – например, «Зенит» – могут купить Угальде за 80 миллионов евро.

Для европейских клубов сумма отступных за Угальде равна 30 миллионам.

Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.

В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).

Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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