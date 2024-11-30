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  • Раскрыта сумма, за которую «Зенит» может купить Угальде у «Спартака»

Раскрыта сумма, за которую «Зенит» может купить Угальде у «Спартака»

30 ноября 2024, 15:47
34

Стали известны отступные за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде для российских клубов.

В контракте игрока прописано, что российские команды – например, «Зенит» – могут купить Угальде за 80 миллионов евро.

Для европейских клубов сумма отступных за Угальде равна 30 миллионам.

  • Костариканца купили в январе у «Твенте» за 13 миллионов евро.
  • В субботу он оформил 4+1 в дерби с «Локомотивом» (5:2).
  • Всего в этом сезоне в активе нападающего 13 голов и 3 ассиста в 19 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Коста-Рика. Примера. Апертура Спартак Зенит Угальде Манфред
Комментарии (34)
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Цугундeр
1732971282
...например, «Зенит»)) А чё не Химки?
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АлексМак
1732971610
нафига он нужен, в принципе? ..тем более, такой нарядный. Своих хватает.
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Тинез Розоп
1732971615
Суббота после обеда. Когда же ещё провокации кидать? Сайт провокаций и слухов…
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slavа0508
1732972335
Да вонючки и 100 могут выкинуть . им то по барабану сколько тратить ....
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O-kolesov
1732973704
Покупать не надо. Обменять на Соболева, и делов-то.
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serhio80
1732974814
Для бзденита есть пара кандидатов по 10)))
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NewLife
1732974952
Такими фейками это говно, хейтер Спартака РБ Спорт унижает не Спартак, а своих же вонючек с радужной помойки).
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Лицом_на_клаве
1732975013
Бугагагага! 80 лямов? Этот неликвид не уровень Зенита, но за трёшку на подмену сгодится во второй состав.
Ответить
BRO_football
1732977494
Ну и обойдётся Зенит. У них есть король футбола Соболев. Вот пусть он играет вместо Угальде.
Ответить
Spartak_forv@
1732979013
Ну для Зенита 50 тысяч рублей по звонку из администрации президента
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