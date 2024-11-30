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  • Появилось подробное объяснение желания Осинькина покинуть «Крылья»: «Тренер нашел себя где угодно, но не на помойке»

Появилось подробное объяснение желания Осинькина покинуть «Крылья»: «Тренер нашел себя где угодно, но не на помойке»

30 ноября 2024, 14:22
14

Инсайдер Дмитрий Клипин объяснил желание главного тренера Игоря Осинькина покинуть «Крылья Советов».

«Кое-какие подробности грядущего ухода Осинькина из «Крыльев Советов». В том, что уход этот случится – через неделю или позже, – лично у меня сомнений нет. Даже несмотря на то что в Самаре его вроде бы уговаривают остаться.

Виталич как человек умудренный опытом и, следовательно, дальновидный понимает, чем может закончиться вся эта история с «чистым спортом». В справедливое расследование никто не верит, а это значит, что в итоге крайними сделают людей, которые в настоящее время руководят клубом. А это вполне может быть уголовная статья.

Более того, даже если дело о коррупции в итоге доведут до справедливых выводов и опять же уголовных статей, одним из логичных его итогов были бы санкции и последующий трансфер клуба в низший дивизион.

Который, к слову, может случиться и без вышеупомянутых условий. С финансированием у команды намечаются серьезные проблемы, которые могут обернуться распродажей футболистов. Она, в свою очередь, повлечет логичный спуск вниз по турнирной таблице, где самарцы и без того находятся не слишком высоко. Всю эту «матрешку» Осинькин прокрутил в голове раньше нас с вами.

Кроме того, специалисту, по некоторым данным, очень не понравились аллюзии Федорищева на тему «Мы платим условному тренеру 100 миллионов, в то время как он стоит 12».

Виталич справедливо посчитал, что нашел себя где угодно, но не на помойке, и начал переговоры с «Химками», – написал Клипин.

  • В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ и вывел в финал Кубка.
  • Несколько недель назад Федорищев заверил, что Осинькин до конца сезона не уйдет.
  • «Крылья» идут в РПЛ 12-ми.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Клипина
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (14)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1732967133
На месте Дюкова и Митрофанова показал бы пример остальным чиновникам и добровольно прошёл полиграф
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DOCTOR PENALTY
1732967330
Успехов Игорю Витальичу в новой команде.
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vvv123
1732968087
Сколько КС свистуну за ничью с Зенитом обещал заплатить? И поверил-ли свистун?
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САДЫЧОК
1732969816
Смешные зомбоящики! Эта участь ждёт все клубы госбюджета. Потому что людишки не привыкли управлять чужими деньгами клуба, не мутя в свой карман! Эта участь ждет Химки и т.д. и дойдёт в итоге до Зенита!
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subbotaspartak
1732971154
Виталич справедливо посчитал, что нашел себя где угодно, но не на помойке/// Да там пока спокойно...
Ответить
rash1959
1732977499
... и начал переговоры с другой помойкой, с «Химками»
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Spartak_forv@
1732978511
Довели человека.Удачи в дальнейшей деятельности!
Ответить
FCSpartakM
1732980930
"Осинькин прокрутил в голове раньше нас с вами." Под шумок свалить это называется. Второй раз поплакаться не удастся. А в Химках как дураки сидели , так и сидят, которые вообще не понятно по какому принципу тренеров меняют.
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Андрей-Кокорев-google
1733120018
Судя по всему Федорищев хайпует без доказательств и Осинькин прав что уходит из этого фк под названием цирк.
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