Появилось подробное объяснение желания Осинькина покинуть «Крылья»: «Тренер нашел себя где угодно, но не на помойке»

Инсайдер Дмитрий Клипин объяснил желание главного тренера Игоря Осинькина покинуть «Крылья Советов».

«Кое-какие подробности грядущего ухода Осинькина из «Крыльев Советов». В том, что уход этот случится – через неделю или позже, – лично у меня сомнений нет. Даже несмотря на то что в Самаре его вроде бы уговаривают остаться.

Виталич как человек умудренный опытом и, следовательно, дальновидный понимает, чем может закончиться вся эта история с «чистым спортом». В справедливое расследование никто не верит, а это значит, что в итоге крайними сделают людей, которые в настоящее время руководят клубом. А это вполне может быть уголовная статья.

Более того, даже если дело о коррупции в итоге доведут до справедливых выводов и опять же уголовных статей, одним из логичных его итогов были бы санкции и последующий трансфер клуба в низший дивизион.

Который, к слову, может случиться и без вышеупомянутых условий. С финансированием у команды намечаются серьезные проблемы, которые могут обернуться распродажей футболистов. Она, в свою очередь, повлечет логичный спуск вниз по турнирной таблице, где самарцы и без того находятся не слишком высоко. Всю эту «матрешку» Осинькин прокрутил в голове раньше нас с вами.

Кроме того, специалисту, по некоторым данным, очень не понравились аллюзии Федорищева на тему «Мы платим условному тренеру 100 миллионов, в то время как он стоит 12».

Виталич справедливо посчитал, что нашел себя где угодно, но не на помойке, и начал переговоры с «Химками», – написал Клипин.

В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ и вывел в финал Кубка.

Несколько недель назад Федорищев заверил, что Осинькин до конца сезона не уйдет.

«Крылья» идут в РПЛ 12-ми.

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