Подробности расследования коррупционного скандала в РПЛ

Правоохранительные органы начали работу по резонансному заявлению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«УМВД России по Самарской области начало доследственную проверку после заявления Федорищева о 36-миллионном долге «Крыльев Советов» за взятки судьям.

Проверка идeт сразу по нескольким статьям, в том числе 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»).

По словам источников, сотрудники полиции опросили уже несколько человек, в том числе из руководства самарского клуба», – написал источник.

Во вторник Федорищев сказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе.

По данным источников РБК, власти Самарской области уже две недели проводят проверку матчей клуба на предмет коррупции.

РПЛ выпустила заявление по итогам общего собрания клубов, где говорится: «считаем, что когда обсуждение недостатков судейства переходит в плоскость обвинений, крайне важно подкреплять любые утверждения доказательствами».

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