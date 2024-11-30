Примера. «Барселона» дома проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2)

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле проиграла «Лас-Пальмасу» со счетом 1:2.

Все голы во встрече были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счет открыл форвард гостей Сандро Рамирес. «Блауграна» сравняла на 61-й усилиями Рафиньи. На 67-й минуте «Лас-Пальмас» вышел вперед благодаря голу Фабиу Силвы и удержал победный результат.

Сине-гранатовые не выигрывают в чемпионате в третьем матче подряд. До этого «Барселона» в гостях уступила «Реал Сосьедад» (0:1) в 13-м туре и закончила ничьей (2:2) встречу с «Сельтой» в 14-м.

Каталонцы по-прежнему лидируют в Примере по количеству набранных очков – 34 после 15 матчей. «Лас-Пальмас» идет 14-м с 15 очками.

Испания. Примера. 15-й тур

Барселона – Лас-Пальмас – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Рамирес, 49; 1:1 – Рафинья, 61; 1:2 – Силва, 67.

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