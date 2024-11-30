Мостовой одним словом ответил, чем закончится коррупционный скандал в РПЛ

Бывший спартаковец Александр Мостовой дал прогноз на исход коррупционного скандала в РПЛ.

Коррупционный скандал произошел на этой неделе после резонансного заявления Вячеслава Федорищева.

Губернатор Самарской области сказал о возможной причастности «Крыльев Советов» к подкупу судей.

По его словам, клуб должен 36 миллионов рублей «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

– Как вы считаете, чем закончится коррупционный скандал в «Крыльях Советов»?

– Как обычно – ничем.

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