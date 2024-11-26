Клуб Месси назначил нового главного тренера

«Интер Майами» объявил о назначении Хавьера Маскерано на пост главного тренера.
Контракт с ним заключили до 2027 года.
40-летний аргентинец сменил своего соотечественника Херардо Мартино, ушедшего по личным причинам.
- Маскерано – бывший партнер Лионеля Месси по «Барселоне» и сборной Аргентины.
- У него нет самостоятельного опыта на клубном уровне.
- Ранее он тренировал только молодежную и олимпийскую сборную Аргентины.
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Источник: сайт «Интера Майами»