Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Ренн», Лига 1, 24 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лилль» – «Ренн», Лига 1, 24 ноября 2024 года

    24 ноября на стадионе «Пьер Моруа» состоится матч 12-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Ренн». «Лилль» на данный момент занимает 4-е место в чемпионате, в то время как «Ренн» находится на 13-й позиции. Оба клуба жаждут улучшить свои позиции, и этот матч может стать важным для обоих соперников.

    «Лилль»

    «Лилль» находится в хорошей форме и не проигрывает на протяжении последних 7 матчей Лиги 1. Команда Джонатана Дэвида, который забил 11 голов в 15 матчах, демонстрирует результативную игру. В последних 5 матчах «Лилль» забил 9 голов, что составляет в среднем 1.80 гола за игру. Команда также демонстрирует уверенную игру в обороне, пропуская всего 1 гол в среднем за последние 5 матчей.

    Последние матчи «Лилля»:

    «Ренн»

    «Ренн», напротив, испытывает трудности в текущем сезоне. Команда занимает 13-е место в таблице и не может похвастаться стабильностью. В последних 5 играх «Ренн» забил только 3 гола, а пропустил – 9. Лучший бомбардир команды Людовик Блас имеет всего 3 гола в 11 матчах, что показывает проблемы в атаке. Более того, «Ренн» не выигрывает в 8 последних матчах в гостях, что делает их перспективы в этом матче не слишком радужными.

    Последние матчи «Ренна»:

    Личные встречи

    «Лилль» и «Ренн» регулярно встречаются в Лиге 1, и в последних матчах доминировал «Лилль». «Лилль» не проигрывает «Ренну» в 10 последних матчах, а в 14 последних очных встречах «Лилль» неизменно забивал. Однако стоит отметить, что «Ренн» часто даeт бой и забивал в 6 последних матчах против «Лилля».

    Последние личные встречи:

    • «Лилль» 2:2 «Ренн» (10 марта 2024)
    • «Ренн» 2:2 «Лилль» (16 сентября 2023)
    • «Ренн» 1:3 «Лилль» (4 февраля 2023)

    Статистика

    «Лилль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
    • Серия без поражений: 7 матчей подряд

    «Ренн»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Текущие проблемы в атаке и защите

    Прогноз на матч «Лилль» – «Ренн»

    «Лилль» находится в лучшей форме и имеет более стабильную атаку по сравнению с «Ренном», который продолжает сталкиваться с проблемами как в нападении, так и в защите. Домашний статус матча также добавляет преимуществ «Лиллю», который редко проигрывает на своeм поле. Ожидается, что «Лилль» сможет доминировать на протяжении всего матча и одержит победу, но «Ренн» также может найти возможность для гола.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Лилль» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа «Лилля» с преимуществом в один или два мяча. Рекомендация: 2:1 в пользу «Лилля» за 8.50.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:34
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 