24 ноября на стадионе «Пьер Моруа» состоится матч 12-го тура Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Ренн». «Лилль» на данный момент занимает 4-е место в чемпионате, в то время как «Ренн» находится на 13-й позиции. Оба клуба жаждут улучшить свои позиции, и этот матч может стать важным для обоих соперников.

«Лилль»

«Лилль» находится в хорошей форме и не проигрывает на протяжении последних 7 матчей Лиги 1. Команда Джонатана Дэвида, который забил 11 голов в 15 матчах, демонстрирует результативную игру. В последних 5 матчах «Лилль» забил 9 голов, что составляет в среднем 1.80 гола за игру. Команда также демонстрирует уверенную игру в обороне, пропуская всего 1 гол в среднем за последние 5 матчей.

Последние матчи «Лилля»:

«Ренн»

«Ренн», напротив, испытывает трудности в текущем сезоне. Команда занимает 13-е место в таблице и не может похвастаться стабильностью. В последних 5 играх «Ренн» забил только 3 гола, а пропустил – 9. Лучший бомбардир команды Людовик Блас имеет всего 3 гола в 11 матчах, что показывает проблемы в атаке. Более того, «Ренн» не выигрывает в 8 последних матчах в гостях, что делает их перспективы в этом матче не слишком радужными.

Последние матчи «Ренна»:

Личные встречи

«Лилль» и «Ренн» регулярно встречаются в Лиге 1, и в последних матчах доминировал «Лилль». «Лилль» не проигрывает «Ренну» в 10 последних матчах, а в 14 последних очных встречах «Лилль» неизменно забивал. Однако стоит отметить, что «Ренн» часто даeт бой и забивал в 6 последних матчах против «Лилля».

Последние личные встречи:

«Лилль» 2:2 «Ренн» (10 марта 2024)

«Ренн» 2:2 «Лилль» (16 сентября 2023)

«Ренн» 1:3 «Лилль» (4 февраля 2023)

Статистика

«Лилль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.00

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

Серия без поражений: 7 матчей подряд

«Ренн»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Текущие проблемы в атаке и защите

Прогноз на матч «Лилль» – «Ренн»

«Лилль» находится в лучшей форме и имеет более стабильную атаку по сравнению с «Ренном», который продолжает сталкиваться с проблемами как в нападении, так и в защите. Домашний статус матча также добавляет преимуществ «Лиллю», который редко проигрывает на своeм поле. Ожидается, что «Лилль» сможет доминировать на протяжении всего матча и одержит победу, но «Ренн» также может найти возможность для гола.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лилль» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Лилля» с преимуществом в один или два мяча. Рекомендация: 2:1 в пользу «Лилля» за 8.50.

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