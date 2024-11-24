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  • «Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Лилль» – «Ренн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 15:50
Лилль
24.11.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
45' Э. Жегрова
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
32
Айюб Буадди
АП
5
Реми Кабелла
АП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Ренн
30
Стив Манданда
(К) ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
18
Глен Камара
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Шевалье
18
Диаките
4
Александро
2
Манди
3
Гудмундссон
5
Баккер
21
Андре
32
Буадди
5
Кабелла
27
Жегрова
15
Дэвид
3-3-2-2
30
Манданда
36
Сейду
22
Ассиньон
5
Эстигард
33
Хатебур
5
Матусива
18
Нагида
18
Камара
11
Гренбек
9
Гуири
15
Калимуэндо
5
Кабелла
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Кабелла
27
Жегрова
11
Сахрауи
11
Сахрауи
27
Жегрова
5
Баккер
20
Фернандес-Пардо
20
Фернандес-Пардо
5
Баккер
15
Дэвид
18
Байо
18
Байо
15
Дэвид
36
Сейду
30
Файе
30
Файе
36
Сейду
18
Камара
8
Джеймс
8
Джеймс
18
Камара
11
Гренбек
10
Бляс
10
Бляс
11
Гренбек
9
Гуири
7
Жота
7
Жота
9
Гуири
22
Ассиньон
11
Гомес
11
Гомес
22
Ассиньон
Остались в запасе
Лилль
Ренн
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Лилль - Ренн
3
2
Всего ударов по воротам
5
4
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
16
Офсайды
2
0
Количество передач
464
411
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
3
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Лилль» против «Ренна», 12-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лилль» – «Ренн»

Лилль-Ренн матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ренн Лилль
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