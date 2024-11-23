24 ноября на стадионе «Бутарке» состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом». «Реал» занимает второе место в турнирной таблице и считается фаворитом предстоящей встречи, однако «Леганес» демонстрирует уверенную игру на своем поле, что обещает интересное противостояние.

«Леганес»

«Леганес» занимает 14-е место в таблице с 14 очками после 13 туров. Команда показывает неплохую результативность в последних матчах: в 5 последних играх они забили 10 голов, что говорит о прогрессе в атаке. Лучший бомбардир команды – Хуан Крус, на счету которого 5 голов в 14 матчах.

Особенно стоит отметить, что «Леганес» забивает в 4 последних матчах подряд в Ла Лиге, а также одержал победу в 3 домашних встречах подряд. Тем не менее, команда демонстрирует проблемы в обороне, пропустив 8 голов в последних 5 играх, что может стать серьезной проблемой в матче против такой сильной атаки, как у «Реала».

Последние матчи «Леганеса»:

«Реал»

«Реал» занимает 2-е место в таблице с 27 очками после 12 туров. Команда демонстрирует впечатляющую результативность в последних матчах: в 5 последних играх они забили 12 голов. Лучший бомбардир команды – Винисиус Жуниор, который на данный момент забил 12 мячей в 17 матчах.

Однако «Реал» испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем по 2 гола за матч в последних 5 играх. Несмотря на высокую результативность, они должны улучшить защиту, чтобы избежать сюрпризов в матче с «Леганесом». Тем не менее, «Реал» уверенно играет в гостях, не проигрывая в 5 из 7 последних выездных матчей Ла Лиги.

Последние матчи «Реала»:

Личные встречи

История личных встреч между «Леганесом» и «Реалом» показывает преимущество мадридского клуба. «Реал» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против «Леганеса», при этом стабильно забивая в последних 3 играх против этого соперника. Тем не менее, «Леганес» способен на сюрпризы, особенно на своем поле, что демонстрируют последние результаты, включая ничью 2:2 в 2020 году.

Последние встречи:

Статистика

«Леганес»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия побед дома: 3 матча подряд

«Реал»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия без поражений в гостях: 5 из 7 матчей

Прогноз на матч «Леганес» – «Реал»

Матч между «Леганесом» и «Реалом» обещает быть интересным и насыщенным на голевые моменты. «Реал», несмотря на проблемы в обороне, обладает сильной атакой и в этом матче, скорее всего, возьмет верх благодаря своим лидерам, особенно Винисиусу Жуниору. «Леганес» также способен удивить, особенно на своем поле, но их защита может не выдержать давления атаки «Реала».

Ожидается, что обе команды смогут поразить ворота друг друга, однако преимущество останется за «Реалом», который, вероятно, выиграет с комфортным преимуществом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Реала» – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа гостей с комфортным преимуществом. Рекомендация: 3:1 в пользу «Реала» за 7.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!