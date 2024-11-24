24.11.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
22
Настасич
55
Гонсалес
2
Альтимира
13
Тапиа
91
Нею
5
Брашанац
19
Крус
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
3-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
11
Гарсия
25
Себальос
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Альтимира
19
Розье
19
Розье
2
Альтимира
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
19
Раба
19
Раба
16
Эль-Хаддади
5
Брашанац
22
Аллер
22
Аллер
5
Брашанац
10
Мбаппе
14
Модрич
14
Модрич
10
Мбаппе
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
5
Беллингем
9
Эндрик
9
Эндрик
5
Беллингем
Остались в запасе
Леганес
Реал
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леганес - Реал
2
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
11
Офсайды
2
1
Количество передач
294
629
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
0
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.8
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Реала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»