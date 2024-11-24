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  • «Леганес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

«Леганес» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 ноября 2024

24 ноября 2024, 19:20
Леганес
24.11.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 3
Завершен
Реал
43' К. Мбаппе 66' Ф. Вальверде 85' Д. Беллингем
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
2
Рауль Асенсио
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
(К) ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
9
Эндрик
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Дмитрович
15
Эрнандес
22
Настасич
55
Гонсалес
2
Альтимира
13
Тапиа
91
Нею
5
Брашанац
19
Крус
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
3-4-2-1
1
Куртуа
2
Асенсио
22
Рюдигер
11
Гарсия
25
Себальос
6
Камавинга
5
Беллингем
8
Вальверде
15
Гюлер
7
Винисиус
10
Мбаппе
2
Альтимира
19
Розье
19
Розье
2
Альтимира
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
16
Эль-Хаддади
19
Раба
19
Раба
16
Эль-Хаддади
5
Брашанац
22
Аллер
22
Аллер
5
Брашанац
10
Мбаппе
14
Модрич
14
Модрич
10
Мбаппе
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
5
Беллингем
9
Эндрик
9
Эндрик
5
Беллингем
Остались в запасе
Леганес
Реал
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Главный тренер
Борха Хименес
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
12
Роберто Лопес
АП
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Серхио Местре
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
Главный тренер
Борха Хименес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Леганес - Реал
2
Всего ударов по воротам
4
16
Удары в створ
0
9
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
17
11
Офсайды
2
1
Количество передач
294
629
Сейвы
5
0
Точность передач %
78
89
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
0
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.11
1.8

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Реала», 14-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 ноября в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Реал»

Леганес – Реал матч 24 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Леганес
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