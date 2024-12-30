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    • Агенты Бретонеса прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

    Агенты Бретонеса прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

    «Спартак» не проявляет интереса к 24-летнему защитнику «Осасуны» Абелю Бретонесу и не планирует его покупать в ближайшее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

    Агентство MRH FOOTBALL AGENCY, которое ведeт дела футболиста, отреагировало на информацию об интересе к футболисту.

    «Спартак» интересуется Абелем? Это неправда», – заявили в агентстве.

    • Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за Бретонеса примерно 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне левый защитник провел за «Осасуну» 19 матчей, забил 2 гола
    • Transfermarkt оценивает стоимость Бретонеса в 3 миллиона евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1735553805
    вот агенты поднимают цену за вброс инфы
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