Агенты Бретонеса прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

«Спартак» не проявляет интереса к 24-летнему защитнику «Осасуны» Абелю Бретонесу и не планирует его покупать в ближайшее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Агентство MRH FOOTBALL AGENCY, которое ведeт дела футболиста, отреагировало на информацию об интересе к футболисту.
«Спартак» интересуется Абелем? Это неправда», – заявили в агентстве.
- Сообщалось, что московский клуб готов заплатить за Бретонеса примерно 10 миллионов евро.
- В этом сезоне левый защитник провел за «Осасуну» 19 матчей, забил 2 гола
- Transfermarkt оценивает стоимость Бретонеса в 3 миллиона евро.