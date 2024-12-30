Агенты Бретонеса прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

«Спартак» не проявляет интереса к 24-летнему защитнику «Осасуны» Абелю Бретонесу и не планирует его покупать в ближайшее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Агентство MRH FOOTBALL AGENCY, которое ведeт дела футболиста, отреагировало на информацию об интересе к футболисту.

«Спартак» интересуется Абелем? Это неправда», – заявили в агентстве.