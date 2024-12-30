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    Новый топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

    Сайт Transfermarkt опубликовал список топ-10 лучших игроков мира.

    После переоценки Ламин Ямаль из «Барселоны» подорожал на 30 миллионов евро, а форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал дешевле на 20 миллионов.

    Полный список выглядит так:

    • 1-2. Винисиус («Реал») – 200 миллионов евро;
    • 1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 миллионов;
    • 3-4. Ламин Ямаль («Барселона») – 180 миллионов;
    • 3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов;
    • 5. Килиан Мбаппе («Реал») – 160 миллионов;
    • 6. Букайо Сака («Арсенал») – 150 миллионов;
    • 7-9. Флориан Вирц («Байер») – 140 миллионов;
    • 7-9. Джамал Мусиала («Бавария») – 140 миллионов;
    • 7-9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 140 миллионов;
    • 10. Коул Палмер («Челси») – 130 миллионов.

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии (1)
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    insider_retro
    1735549221
    На любые вкус, цвет, возраст, амплуа и цену... Разумеется, многое оспаривается... Всех с наступающим НГ и предстоящими праздниками! Как бы они не сложились :))
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