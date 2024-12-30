Новый топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Сайт Transfermarkt опубликовал список топ-10 лучших игроков мира.

После переоценки Ламин Ямаль из «Барселоны» подорожал на 30 миллионов евро, а форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал дешевле на 20 миллионов.

Полный список выглядит так: