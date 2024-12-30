Новый топ-10 самых дорогих игроков мира по версии Transfermarkt

Сайт Transfermarkt опубликовал список топ-10 лучших игроков мира.
После переоценки Ламин Ямаль из «Барселоны» подорожал на 30 миллионов евро, а форвард «Реала» Килиан Мбаппе стал дешевле на 20 миллионов.
Полный список выглядит так:
- 1-2. Винисиус («Реал») – 200 миллионов евро;
- 1-2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 200 миллионов;
- 3-4. Ламин Ямаль («Барселона») – 180 миллионов;
- 3-4. Джуд Беллингем («Реал») – 180 миллионов;
- 5. Килиан Мбаппе («Реал») – 160 миллионов;
- 6. Букайо Сака («Арсенал») – 150 миллионов;
- 7-9. Флориан Вирц («Байер») – 140 миллионов;
- 7-9. Джамал Мусиала («Бавария») – 140 миллионов;
- 7-9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 140 миллионов;
- 10. Коул Палмер («Челси») – 130 миллионов.