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    Бубнов определил топ-5 лучших футболистов мира 2024 года

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов выявил пятерку лучших футболистов мира 2024 года и расставил их по позициям с пятой по первую.

    «5. Винисиус («Реал»)

    В прошлом сезоне бразильский футболист стал победителем Лиги чемпионов,чемпионата и Суперкубка Испании. Винисиус играет ведущую роль в составе «сливочных», не зря ему отдали награду лучшего игрока по версии ФИФА. Даже сейчас, когда в стан мадридской команды перешeл Килиан Мбаппе, без бразильца игра «Реала» сильно проседает.

    4. Лаутаро Мартинес («Интер»)

    У сборной Аргентины давно не было такого ярко выраженного нападающего с голевым чутьeм. Лаутаро играет ключевую роль наряду с Лионелем Месси. Также Мартинес много забивает и за «Интер». В прошлом сезоне он стал чемпионом Италии в составе чeрно-синих. При этом форвард опередил всех с огромным отрывом. В итальянской Серии А ещe нужно постараться забить 24 гола.

    3. Килиан Мбаппе («Реал»)

    Француз явно недосчитался титулов, играя за «ПСЖ», но даже там он выглядел очень круто, забив чeрт-те сколько голов. После перехода в «Реал» возникли небольшие трудности с адаптацией. Ресурс же у Килиана бешеный, точно выше, чем у Винисиуса.

    2. Родри («Манчестер Сити»)

    Испанский игрок получил в этом сезоне «Золотой мяч», что уже говорит о многом. Нужно быть действительно крутым опорным полузащитником, чтобы стать обладателем такой награду. Родри хорошо проявил себя на чемпионате Европы, став важным звеном в испанской сборной, которая вновь завоевала титул.

    1. Ламин Ямаль («Барселона»)

    Талант сумасшедший! Несмотря на юный возраст, паренeк, ещe будучи школьником, сразу закрепился в основе «Барселоны». В этом году он сыграл большую роль в том, чтобы сборная Испании выиграла чемпионат Европы.

    Нужно понимать, что молодым игрокам становится всe труднее себя проявить в условиях тотального прессинга, когда большую роль играют физические данные, а у Ламина это получилось шикарно», – написал Бубнов.

    • «Золотой мяч» лучшему игроку мира в прошлом году получил Родри.
    • Винисиус выиграл награды лучшему футболисту мира по версии ФИФА (премия The Best) и Globe Soccer Awards.
    • В 2024 году Ямаль провел за «Барселону» 47 матчей, забил 12 голов, отдал 18 передач.
    • Также на его счету 13 встреч, 1 забитый мяч и 8 ассистов в играх за сборную Испании в 2024-м.

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    Источник: Sportbox.ru

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    01.01.2025 20:15
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    1735756957
    Бубнов лучший аналитик, но Лучшим был 1.Карвахаль 2.Мбаппе 3.Винисиус 4.Эмилиано Мартинес 5.Ямаль
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