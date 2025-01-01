Бубнов определил топ-5 лучших футболистов мира 2024 года

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов выявил пятерку лучших футболистов мира 2024 года и расставил их по позициям с пятой по первую.

«5. Винисиус («Реал»)

В прошлом сезоне бразильский футболист стал победителем Лиги чемпионов,чемпионата и Суперкубка Испании. Винисиус играет ведущую роль в составе «сливочных», не зря ему отдали награду лучшего игрока по версии ФИФА. Даже сейчас, когда в стан мадридской команды перешeл Килиан Мбаппе, без бразильца игра «Реала» сильно проседает.

4. Лаутаро Мартинес («Интер»)

У сборной Аргентины давно не было такого ярко выраженного нападающего с голевым чутьeм. Лаутаро играет ключевую роль наряду с Лионелем Месси. Также Мартинес много забивает и за «Интер». В прошлом сезоне он стал чемпионом Италии в составе чeрно-синих. При этом форвард опередил всех с огромным отрывом. В итальянской Серии А ещe нужно постараться забить 24 гола.

3. Килиан Мбаппе («Реал»)

Француз явно недосчитался титулов, играя за «ПСЖ», но даже там он выглядел очень круто, забив чeрт-те сколько голов. После перехода в «Реал» возникли небольшие трудности с адаптацией. Ресурс же у Килиана бешеный, точно выше, чем у Винисиуса.

2. Родри («Манчестер Сити»)

Испанский игрок получил в этом сезоне «Золотой мяч», что уже говорит о многом. Нужно быть действительно крутым опорным полузащитником, чтобы стать обладателем такой награду. Родри хорошо проявил себя на чемпионате Европы, став важным звеном в испанской сборной, которая вновь завоевала титул.

1. Ламин Ямаль («Барселона»)

Талант сумасшедший! Несмотря на юный возраст, паренeк, ещe будучи школьником, сразу закрепился в основе «Барселоны». В этом году он сыграл большую роль в том, чтобы сборная Испании выиграла чемпионат Европы.

Нужно понимать, что молодым игрокам становится всe труднее себя проявить в условиях тотального прессинга, когда большую роль играют физические данные, а у Ламина это получилось шикарно», – написал Бубнов.