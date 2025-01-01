Глушаков: «Абаскаль прав, что «Спартак» играет на его багаже»

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков оценил последние заявления экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
- Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
- Абаскаля уволили в апреле.
- Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.
– Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже. Согласны ли вы с мнением испанца?
– Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи.
– Александр Мостовой считает, что Абаскаль – проходимец в футболе.
– Я с Абаскалем не знаком, поэтому так не могу говорить.