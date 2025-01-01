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    • Глушаков: «Абаскаль прав, что «Спартак» играет на его багаже»

    Глушаков: «Абаскаль прав, что «Спартак» играет на его багаже»

    Бывший игрок сборной России Денис Глушаков оценил последние заявления экс-главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец заявил, что нынешняя команда подготовлена и создана его тренерским штабом.
    • Абаскаля уволили в апреле.
    • Летом «Спартак» возглавил Деян Станкович. При нем москвичи идут на 3-м месте в РПЛ.

    – Абаскаль заявил, что Станкович играет на его багаже. Согласны ли вы с мнением испанца?

    – Команду собирал тренер, который был до Станковича. Поэтому, с одной стороны, ему так можно говорить. Где-то он прав плюс-минус, но сейчас у Деяна будут целые зимние сборы, где он сможет полностью перестроить команду под себя и воплотить все свои идеи.

    Александр Мостовой считает, что Абаскаль – проходимец в футболе.

    – Я с Абаскалем не знаком, поэтому так не могу говорить.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.01.2025 15:40
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    Комментарии (14)
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    FRZZ
    1735736831
    Зачем вы берете интервью у этого мудака?
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    DOCTOR PENALTY
    1735736979
    Этот базар однозначно проходил в Сандунах. ***
    Ответить
    ...уефан
    1735737570
    ...Денис, это тебя ещё Царь-Мост не слышал, вывернет он тебя мехом внутрь)...
    Ответить
    Project Бабангида
    1735738011
    если уж совсем углубится в суть вопроса то вся эта чемпионская поступь жиздится на багаже Аленичева.
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    FCSpartakM
    1735738570
    Ну по факту новых игроков 2 в составе. Как начал снова играть Дуарте, то и порядка в обороне стало больше. Ушел Соболь, что развязало руки Угальде. Поэтому отчасти это и есть часть наработок Абаскаля. Станкович подтянул физуху, поменял левый фланг. С точки зрения тактики мало что изменилось. Спартак на физике и в прессинге хорош, но если это сломается, то не факт , что есть план Б
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    Цугундeр
    1735739043
    Прав лишили, теперь не потаксуешь... Из Химок выгнали.. Не попонтуешь. Как может , так и зарабатывает.
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    NewLife
    1735740921
    Уж лучше полуголые чмары, чем высеры этого опустившегося покуиста, что в футболе, что в жизни, после выпивки за рулем((((
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    subbotaspartak
    1735743213
    «Абаскаль прав, что «Спартак» играет на его багаже» и моих капитанских установках.....
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    VVM1964
    1735744876
    Миллеровский самогон - коварный напиток ! )...
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    ivany4
    1735749733
    Где-то Глушак плюс-минус прав.)) Одно можно сказать, что Глушак в отличие от моста более разумен в интервью. "– Я с Абаскалем не знаком, поэтому так не могу говорить."
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