Агент Ольмо прокомментировал вариант ухода игрока из «Барселоны»

Агент полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо Энди Бара отреагировал на сложности, возникшие у клуба с регистрацией футболиста.
«Это напряженная ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он отличный футболист и человек. Он старается сохранять спокойствие.
Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Дани – футболист «Барселоны», и он хочет быть игроком этого клуба. Он приложил много усилий, чтобы оказаться в «Барселоне». Это было его давнее желание.
Мы уважаем президента Лапорту и Деку. Они приложили много усилий, чтобы прошлым летом подписать Дани. Нам нравится их проект. Это большой проект на будущее, один из лучших в мире в ближайшие годы.
Мы полностью уверены, что «Барселона» выиграет все титулы в будущем, как это было в эпоху Месси. Игрок, семья, я. Мы все хотели, чтобы Дани был в «Барселоне», – сказал Бара.
- Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
- С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации.
- «Барселона» обращалась в суд по этому вопросу, но он встал на сторону Ла Лиги.
- У Ольмо в контракте предусмотрена опция ухода из клуба в случае проблем с регистрацией.