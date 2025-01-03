Агент Ольмо прокомментировал вариант ухода игрока из «Барселоны»

Агент полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо Энди Бара отреагировал на сложности, возникшие у клуба с регистрацией футболиста.

«Это напряженная ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он отличный футболист и человек. Он старается сохранять спокойствие.

Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Дани – футболист «Барселоны», и он хочет быть игроком этого клуба. Он приложил много усилий, чтобы оказаться в «Барселоне». Это было его давнее желание.

Мы уважаем президента Лапорту и Деку. Они приложили много усилий, чтобы прошлым летом подписать Дани. Нам нравится их проект. Это большой проект на будущее, один из лучших в мире в ближайшие годы.

Мы полностью уверены, что «Барселона» выиграет все титулы в будущем, как это было в эпоху Месси. Игрок, семья, я. Мы все хотели, чтобы Дани был в «Барселоне», – сказал Бара.