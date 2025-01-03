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    • Агент Ольмо прокомментировал вариант ухода игрока из «Барселоны»

    Агент Ольмо прокомментировал вариант ухода игрока из «Барселоны»

    Агент полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо Энди Бара отреагировал на сложности, возникшие у клуба с регистрацией футболиста.

    «Это напряженная ситуация для Дани, как и для любого другого игрока. Но он отличный футболист и человек. Он старается сохранять спокойствие.

    Мы не ведем переговоры ни с одним клубом. Дани – футболист «Барселоны», и он хочет быть игроком этого клуба. Он приложил много усилий, чтобы оказаться в «Барселоне». Это было его давнее желание.

    Мы уважаем президента Лапорту и Деку. Они приложили много усилий, чтобы прошлым летом подписать Дани. Нам нравится их проект. Это большой проект на будущее, один из лучших в мире в ближайшие годы.

    Мы полностью уверены, что «Барселона» выиграет все титулы в будущем, как это было в эпоху Месси. Игрок, семья, я. Мы все хотели, чтобы Дани был в «Барселоне», – сказал Бара.

    • Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
    • С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации.
    • «Барселона» обращалась в суд по этому вопросу, но он встал на сторону Ла Лиги.
    • У Ольмо в контракте предусмотрена опция ухода из клуба в случае проблем с регистрацией.

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    Источник: GIVEMESPORT

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    03.01.2025 11:25
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    Комментарии (2)
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