23 ноября 2024 года в 16:00 состоится матч 20 тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Тюменью».
«Арсенал»
«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков за 19 матчей. У команды 6 побед, 12 ничьих и всего одно поражение. Отличительная черта – высокий процент ничейных исходов. Разница мячей +5 (17 забито, 12 пропущено). Последние три игры:
- 16.11.24: «Нефтехимик» – «Арсенал» 2:2;
- 09.11.24: «Алания» – «Арсенал» 0:0;
- 02.11.24: «Сокол» – «Арсенал» 1:0.
«Тюмень»
«Тюмень» замыкает турнирную таблицу, находясь на 18-м месте с 9 очками. У команды всего 2 победы в 19 матчах, 3 ничьих и 14 поражений, разница мячей -19 (14 забито, 33 пропущено). Последние три игры:
- 17.11.24: «Тюмень» – «Сочи» 0:1;
- 10.11.24: «Тюмень» – «Черноморец» 1:4;
- 03.11.24: «Чайка» – «Тюмень» 3:0.
Очные встречи
- 23.08.24: «Тюмень» – «Арсенал» 0:0;
- 30.03.24: «Арсенал» – «Тюмень» 0:0;
- 04.09.23: «Тюмень» – «Арсенал» 1:2.
Прогноз на матч «Арсенал» – «Тюмень»
«Арсенал» – один из самых стабильных коллективов в лиге, особенно в обороне, и борется за место в зоне стыковых матчей. У «Тюмени» ситуация критическая: команда не выигрывает уже долгое время и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. Поставим на победу «Арсенала» с минимальным счетом (1.55).
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