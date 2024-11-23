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    • «Арсенал» – «Тюмень»: прогноз на матч 20 тура российской Первой лиги, 23 ноября 2024 года

    «Арсенал» – «Тюмень»: прогноз на матч 20 тура российской Первой лиги, 23 ноября 2024 года

    23 ноября 2024 года в 16:00 состоится матч 20 тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Тюменью».

    «Арсенал»

    «Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков за 19 матчей. У команды 6 побед, 12 ничьих и всего одно поражение. Отличительная черта – высокий процент ничейных исходов. Разница мячей +5 (17 забито, 12 пропущено). Последние три игры:

    «Тюмень»

    «Тюмень» замыкает турнирную таблицу, находясь на 18-м месте с 9 очками. У команды всего 2 победы в 19 матчах, 3 ничьих и 14 поражений, разница мячей -19 (14 забито, 33 пропущено). Последние три игры:

    Очные встречи

    • 23.08.24: «Тюмень» – «Арсенал» 0:0;
    • 30.03.24: «Арсенал» – «Тюмень» 0:0;
    • 04.09.23: «Тюмень» – «Арсенал» 1:2.

    Прогноз на матч «Арсенал» – «Тюмень»

    «Арсенал» – один из самых стабильных коллективов в лиге, особенно в обороне, и борется за место в зоне стыковых матчей. У «Тюмени» ситуация критическая: команда не выигрывает уже долгое время и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. Поставим на победу «Арсенала» с минимальным счетом (1.55).

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    Источник: «Бомбардир»

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