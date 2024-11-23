23 ноября 2024 года в 16:00 состоится матч 20 тура Первой лиги между «Арсеналом» и «Тюменью».

«Арсенал»

«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков за 19 матчей. У команды 6 побед, 12 ничьих и всего одно поражение. Отличительная черта – высокий процент ничейных исходов. Разница мячей +5 (17 забито, 12 пропущено). Последние три игры:

«Тюмень»

«Тюмень» замыкает турнирную таблицу, находясь на 18-м месте с 9 очками. У команды всего 2 победы в 19 матчах, 3 ничьих и 14 поражений, разница мячей -19 (14 забито, 33 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Арсенал» – «Тюмень»

«Арсенал» – один из самых стабильных коллективов в лиге, особенно в обороне, и борется за место в зоне стыковых матчей. У «Тюмени» ситуация критическая: команда не выигрывает уже долгое время и демонстрирует слабую игру как в атаке, так и в обороне. Поставим на победу «Арсенала» с минимальным счетом (1.55).

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