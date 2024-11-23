23.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
4-1-1-3-1
36
Левашов
28
Жилкин
3
Ботака-Иобома
20
Волков
21
Бердников
13
Кайнов
21
Раздорских
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
3-2-1-3-1
1
Гошев
30
Шавлохов
13
Петров
34
Храмцов
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
70
Марьянов
10
Савинов
32
Кулишев
24
Коротаев
28
Жилкин
28
Соколов
28
Соколов
28
Жилкин
22
Цараев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
22
Цараев
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
32
Кулишев
90
Мокаев
90
Мокаев
32
Кулишев
10
Савинов
22
Косарев
22
Косарев
10
Савинов
72
Бем
80
Купцов
80
Купцов
72
Бем
Остались в запасе
Арсенал
Тюмень
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Арсенал - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тюмени», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»