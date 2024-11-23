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  • «Арсенал» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Арсенал» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 14:50
Арсенал
23.11.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
37' М. Турищев
85' Д. Купцов 90+6' К. Косарев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
28
Илья Соколов
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Малик Одейинка
ПВ
Тюмень
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Кирилл Косарев
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
4-1-1-3-1
36
Левашов
28
Жилкин
3
Ботака-Иобома
20
Волков
21
Бердников
13
Кайнов
21
Раздорских
9
Липовой
18
Попов
22
Цараев
90
Турищев
3-2-1-3-1
1
Гошев
30
Шавлохов
13
Петров
34
Храмцов
2
Поройков
72
Бем
4
Кленкин
70
Марьянов
10
Савинов
32
Кулишев
24
Коротаев
28
Жилкин
28
Соколов
28
Соколов
28
Жилкин
22
Цараев
34
Дмитриев
34
Дмитриев
22
Цараев
90
Турищев
14
Одейинка
14
Одейинка
90
Турищев
32
Кулишев
90
Мокаев
90
Мокаев
32
Кулишев
10
Савинов
22
Косарев
22
Косарев
10
Савинов
72
Бем
80
Купцов
80
Купцов
72
Бем
Остались в запасе
Арсенал
Тюмень
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
15
Тимофей Кашинцев
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
Остались в запасе
33
Станислав Крицюк
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Арсенал - Тюмень
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Тюмени», 20-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Тюмень»

«Арсенал» – «Тюмень»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Тюмень Арсенал
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