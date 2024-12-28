Гвардиола объяснил, чем вызван кризис «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кризис команды.

В последних 13 матчах у «Сити» 1 победа.

Манчестерцы – действующие чемпионы АПЛ.

Сейчас команда идет на 7-м месте.

«Рано или поздно мы вернемся. На фоне нынешних результатов я понимаю, чего мы добились ранее. Сколько лет мы показывали потрясающую стабильность?

Ожидаемо, что будет небольшой спад. Но мы не ждали настолько большого спада.

Основная причина – семь-восемь травм важных футболистов. Тяжело без них играть каждые три дня», – сказал Гвардиола.