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    Гвардиола объяснил, чем вызван кризис «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кризис команды.

    • В последних 13 матчах у «Сити» 1 победа.
    • Манчестерцы – действующие чемпионы АПЛ.
    • Сейчас команда идет на 7-м месте.

    «Рано или поздно мы вернемся. На фоне нынешних результатов я понимаю, чего мы добились ранее. Сколько лет мы показывали потрясающую стабильность?

    Ожидаемо, что будет небольшой спад. Но мы не ждали настолько большого спада.

    Основная причина – семь-восемь травм важных футболистов. Тяжело без них играть каждые три дня», – сказал Гвардиола.

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    Источник: The Guardian

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    28.12.2024 19:54
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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1735405146
    Срочно выкупайте у Спартака Угальду и будет вам счастье ) И лигу с ним выиграете и чемп) такое сокровище Спартак прятал от мира)
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    raritet
    1735406032
    Нужно срочно вызывать на помощь Семака.
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    talgatnurzhanov2006
    1735448086
    Кто травмирован? Огласите список пжста.
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    zigbert
    1735451667
    Посмотрим насколько слова Гвардиола окажутся верными.
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