23 ноября на стадионе «Спартак» состоится матч 29-го тура Высшей лиги Беларуси между «Днепром Могилев» и «Ислочью». Команды находятся в разных концах турнирной таблицы, что делает «Ислочь» явным фаворитом этой встречи.

«Днепр»

«Днепр» занимает 15-е место с 15 очками после 28 туров. Команда находится в глубоком кризисе, не выигрывая уже 6 матчей подряд. Их оборона выглядит крайне слабой, пропуская в 21 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Днепр» забил всего 3 гола, что подчeркивает их сложности в атаке. Лучший бомбардир команды – Юрий Клочков, который забил 8 мячей в 23 матчах, но его усилий недостаточно для общего успеха команды.

Последние матчи «Днепра Могилев»:

«Ислочь»

«Ислочь» занимает 9-е место с 35 очками и находится в лучшей форме, чем их предстоящий соперник. Команда неплохо выступает в атаке, забив 7 голов в последних пяти матчах. Александр Шестюк является их лучшим бомбардиром с 12 мячами в 26 играх, что делает его ключевым игроком нападения. Несмотря на поражение в последнем туре от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), «Ислочь» демонстрирует уверенную игру, особенно против слабых соперников.

Оборона «Ислочи» тоже выглядит надeжнее, чем у «Днепра Могилев» – в последних пяти играх они пропустили лишь 4 гола. Также стоит отметить, что команда стабильно забивает в матчах против «Днепра Могилев», что добавляет им уверенности перед предстоящим поединком.

Последние матчи «Ислочи»:

Личные встречи

«Ислочь» доминирует в личных встречах с «Днепром Могилев», не проигрывая последние 14 матчей подряд. Это уверенное доминирование, включая победу в Кубке Беларуси (1:0) в июле 2024 года, и тот факт, что «Ислочь» стабильно забивает в матчах против «Днепра Могилев», даeт основание ожидать их очередной успех в этом противостоянии.

Последние встречи:

Статистика

«Днепр»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия без побед: 6 матчей подряд

«Ислочь»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия без поражений в личных встречах: 14 матчей подряд

Прогноз на матч «Днепр» – «Ислочь»

«Ислочь» является явным фаворитом матча, учитывая их текущую форму и доминирование в личных встречах с «Днепром Могилев». Учитывая слабую оборону хозяев и неэффективную атаку, «Ислочь» должен уверенно взять три очка. Ожидается, что гости будут контролировать ход встречи и смогут забить минимум два гола, при этом, вероятнее всего, не пропустив.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ислочи» с форой (-1.0) – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

«Ислочь» не пропустит – коэффициент 2.00

Рекомендация: точный счет 2:0 за коэффициент 6.00.

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