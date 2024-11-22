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    • Прогноз на точный счет матча «Днепр» – «Ислочь», Высшая лига, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Днепр» – «Ислочь», Высшая лига, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Спартак» состоится матч 29-го тура Высшей лиги Беларуси между «Днепром Могилев» и «Ислочью». Команды находятся в разных концах турнирной таблицы, что делает «Ислочь» явным фаворитом этой встречи.

    «Днепр»

    «Днепр» занимает 15-е место с 15 очками после 28 туров. Команда находится в глубоком кризисе, не выигрывая уже 6 матчей подряд. Их оборона выглядит крайне слабой, пропуская в 21 последних матчах подряд. В последних пяти играх «Днепр» забил всего 3 гола, что подчeркивает их сложности в атаке. Лучший бомбардир команды – Юрий Клочков, который забил 8 мячей в 23 матчах, но его усилий недостаточно для общего успеха команды.

    Последние матчи «Днепра Могилев»:

    «Ислочь»

    «Ислочь» занимает 9-е место с 35 очками и находится в лучшей форме, чем их предстоящий соперник. Команда неплохо выступает в атаке, забив 7 голов в последних пяти матчах. Александр Шестюк является их лучшим бомбардиром с 12 мячами в 26 играх, что делает его ключевым игроком нападения. Несмотря на поражение в последнем туре от «Торпедо-БелАЗ» (0:1), «Ислочь» демонстрирует уверенную игру, особенно против слабых соперников.

    Оборона «Ислочи» тоже выглядит надeжнее, чем у «Днепра Могилев» – в последних пяти играх они пропустили лишь 4 гола. Также стоит отметить, что команда стабильно забивает в матчах против «Днепра Могилев», что добавляет им уверенности перед предстоящим поединком.

    Последние матчи «Ислочи»:

    • «Ислочь» 0:1 «Торпедо-БелАЗ»

    • «Гомель» 0:0 «Ислочь»

    • «Ислочь» 3:0 «Нафтан»

    • «Минск» 3:2 «Ислочь»

    • «Ислочь» 2:0 «Слуцк» (товарищеский матч)

    Личные встречи

    «Ислочь» доминирует в личных встречах с «Днепром Могилев», не проигрывая последние 14 матчей подряд. Это уверенное доминирование, включая победу в Кубке Беларуси (1:0) в июле 2024 года, и тот факт, что «Ислочь» стабильно забивает в матчах против «Днепра Могилев», даeт основание ожидать их очередной успех в этом противостоянии.

    Последние встречи:

    • «Днепр» 0:1 «Ислочь»

    • «Ислочь» 1:1 «Днепр»

    • «Днепр» 0:2 «Ислочь»

    Статистика

    «Днепр»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия без побед: 6 матчей подряд

    «Ислочь»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия без поражений в личных встречах: 14 матчей подряд

    Прогноз на матч «Днепр» – «Ислочь»

    «Ислочь» является явным фаворитом матча, учитывая их текущую форму и доминирование в личных встречах с «Днепром Могилев». Учитывая слабую оборону хозяев и неэффективную атаку, «Ислочь» должен уверенно взять три очка. Ожидается, что гости будут контролировать ход встречи и смогут забить минимум два гола, при этом, вероятнее всего, не пропустив.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ислочи» с форой (-1.0) – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • «Ислочь» не пропустит – коэффициент 2.00

    Рекомендация: точный счет 2:0 за коэффициент 6.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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