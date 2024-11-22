23 ноября на стадионе «Огюст Делон» «Реймс» принимает «Лион» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды ведут борьбу за позиции в верхней части таблицы, что придаст матчу остроту.
«Реймс»
«Реймс» находится на 7-м месте с 17 очками и стремится закрепиться в топ-8. Команда имеет одну из самых результативных линий атаки благодаря Кейто Накамуре, забившему 6 голов в этом сезоне. Однако проблемной остается защита: в последних пяти матчах команда пропустила 7 голов.
Последние матчи «Реймса»:
- «Гавр» 0:3 «Реймс»
- «Тулуза» 1:0 «Реймс»
- «Реймс» 1:2 «Брест»
- «Осер» 2:1 «Реймс»
- «Реймс» 4:2 «Монпелье»
«Лион»
«Лион» занимает 5-е место с 18 очками и стабильно выступает, не проигрывая в шести последних матчах Лиги 1. Александр Ляказетт – ключевой игрок в атаке, забивший 5 голов в сезоне. Команда отличается стабильной результативностью, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.
Последние матчи «Лиона»:
- «Лион» 1:0 «Сент-Этьен»
- «Хоффенхайм» 2:2 «Лион»
- «Лилль» 1:1 «Лион»
- «Лион» 2:2 «Осер»
- «Бешикташ» 1:0 «Лион»
Личные встречи
В последних матчах между командами наблюдается равенство, но «Реймс» неплохо играет против «Лиона» дома. Из восьми последних встреч «Реймс» не проиграл в шести.
Последние встречи:
- «Лион» 1:1 «Реймс» (2024)
- «Реймс» 2:0 «Лион» (2023)
- «Лион» 3:0 «Реймс» (2023)
Статистика
«Реймс»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 7
«Лион»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
Прогноз на матч «Реймс» – «Лион»
Обе команды имеют сильные стороны в атаке, но «Реймс» показывает более уверенную игру дома. «Лион» же стабильно забивает, что может привести к обмену голами. Ожидается равный матч с небольшим перевесом в пользу хозяев.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
- Ничья – коэффициент 3.40
Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет
Скорее всего, матч завершится результативной ничьей.
Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.00.
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