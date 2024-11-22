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    • Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Лион», Лига 1, 23 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Реймс» – «Лион», Лига 1, 23 ноября 2024 года

    23 ноября на стадионе «Огюст Делон» «Реймс» принимает «Лион» в рамках 12-го тура Лиги 1. Обе команды ведут борьбу за позиции в верхней части таблицы, что придаст матчу остроту.

    «Реймс»

    «Реймс» находится на 7-м месте с 17 очками и стремится закрепиться в топ-8. Команда имеет одну из самых результативных линий атаки благодаря Кейто Накамуре, забившему 6 голов в этом сезоне. Однако проблемной остается защита: в последних пяти матчах команда пропустила 7 голов.

    Последние матчи «Реймса»:

    «Лион»

    «Лион» занимает 5-е место с 18 очками и стабильно выступает, не проигрывая в шести последних матчах Лиги 1. Александр Ляказетт – ключевой игрок в атаке, забивший 5 голов в сезоне. Команда отличается стабильной результативностью, но имеет проблемы в обороне, пропуская в среднем 1.20 гола за матч.

    Последние матчи «Лиона»:

    Личные встречи

    В последних матчах между командами наблюдается равенство, но «Реймс» неплохо играет против «Лиона» дома. Из восьми последних встреч «Реймс» не проиграл в шести.

    Последние встречи:

    • «Лион» 1:1 «Реймс» (2024)
    • «Реймс» 2:0 «Лион» (2023)
    • «Лион» 3:0 «Реймс» (2023)

    Статистика

    «Реймс»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

    «Лион»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    Прогноз на матч «Реймс» – «Лион»

    Обе команды имеют сильные стороны в атаке, но «Реймс» показывает более уверенную игру дома. «Лион» же стабильно забивает, что может привести к обмену голами. Ожидается равный матч с небольшим перевесом в пользу хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют – Да за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, матч завершится результативной ничьей.

    Рекомендация: 2:2 за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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