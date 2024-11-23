Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Реймс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

«Реймс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

23 ноября 2024, 21:50
Реймс
23.11.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лион
55' У. Диаките
38' Р. Шерки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
18
Серхио Акьем
ЛЗ
19
Ноа Санги
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
6
Валентен Атангана
ОП
5
Маршал Манетси
(К) ОП
72
Амаду Коне
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
14
Умар Диаките
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Лион
20
Лукас Перри
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
20
Габриэл Москардо
ОП
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
8
Mohamed Bamba
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
19
Амин Салама
ЦФ
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
4-2-3-1
23
Диуф
19
Санги
18
Акьем
4
Кипр
28
де Смет
6
Атангана
5
Манетси
11
Накамура
72
Коне
10
Ито
14
Диаките
2-1-3-3-1
20
Перри
19
Ниахате
16
Абнер
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
22
Мата
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
91
Ляказетт
19
Санги
20
Бута
20
Бута
19
Санги
6
Атангана
20
Москардо
20
Москардо
6
Атангана
72
Коне
10
Теума
10
Теума
72
Коне
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
10
Бенрахма
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Реймс
Лион
20
Александре Оллеро
ВР
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
8
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
8
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Реймс - Лион
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
4
1
Количество передач
362
550
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Лиона», 12-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс»«Лион»

«Реймс» – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Лион Реймс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+