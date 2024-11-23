23.11.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Реймс
Реймс
4-2-3-1
23
Диуф
19
Санги
18
Акьем
4
Кипр
28
де Смет
6
Атангана
5
Манетси
11
Накамура
72
Коне
10
Ито
14
Диаките
2-1-3-3-1
20
Перри
19
Ниахате
16
Абнер
18
Матич
2
Мэйтленд-Найлс
8
Толиссо
22
Мата
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
91
Ляказетт
19
Санги
20
Бута
20
Бута
19
Санги
6
Атангана
20
Москардо
20
Москардо
6
Атангана
72
Коне
10
Теума
10
Теума
72
Коне
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
7
Нуама
39
Фофана
39
Фофана
7
Нуама
10
Бенрахма
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
10
Бенрахма
Остались в запасе
Реймс
Лион
20
Александре Оллеро
ВР
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
8
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Пьер Саж
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
5
Mohamed Ali Diadié
ЦП
8
Яя Фофана
ЦП
8
Mohamed Bamba
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
Главный тренер
Лука Эльснер
Главный тренер
Пьер Саж
Статистика матча Реймс - Лион
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
13
Офсайды
4
1
Количество передач
362
550
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
87
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.22
1.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Реймс» против «Лиона», 12-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реймс» – «Лион»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также матч будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»