19 ноября на Пушкаш Арене в Будапеште состоится матч Лиги наций, в котором Венгрия примет Германию. Германия уверенно лидирует в группе, тогда как Венгрия занимает третье место, имея серию неудачных результатов в последних встречах.
Венгрия
Сборная Венгрии набрала 5 очков после пяти туров и занимает третью строчку в таблице. Однако команда показывает слабую результативность – лишь 3 забитых гола за последние пять матчей. Доминик Собослаи, лучший бомбардир команды с 10 голами, остается ключевой фигурой в атаке, но в игре против Нидерландов (0:4) атака Венгрии не смогла продемонстрировать себя. Оборона также вызывает вопросы: в последних пяти матчах команда пропустила 10 голов, что указывает на возможные трудности в предстоящей встрече с Германией.
Последние матчи Венгрии:
- Нидерланды 4:0 Венгрия
- Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
- Венгрия 1:1 Нидерланды
- Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
- Германия 5:0 Венгрия
Германия
Германия демонстрирует впечатляющую форму, лидируя в группе с 13 очками и завоевав три победы подряд, включая разгром Боснии и Герцеговины (7:0). Кай Хавертц, забивший 11 голов за сборную, является лидером атаки. Немцы забили 17 голов за пять матчей, пропустив лишь 3, и их оборона также выглядит надежно. На протяжении последних шести матчей Германия стабильно забивает, что создает угрозу для ослабленной обороны Венгрии.
Последние матчи Германии:
- Германия 7:0 Босния и Герцеговина
- Германия 1:0 Нидерланды
- Босния и Герцеговина 1:2 Германия
- Нидерланды 2:2 Германия
- Германия 5:0 Венгрия
Личные встречи
В последних встречах Германия также доминирует над Венгрией, выиграв с убедительными счетами. В этом турнире Германия уже одержала победу над Венгрией со счетом 5:0. Также в их очных встречах в рамках Чемпионата Европы и прошлых Лиг наций Германия одерживала победы, что подтверждает их превосходство в этом противостоянии.
Последние личные встречи:
- Германия 5:0 Венгрия (Лига наций, 07.09.2024)
- Германия 2:0 Венгрия (Евро 2024)
- Германия 0:1 Венгрия (Лига наций, 23.09.2022)
- Венгрия 1:1 Германия (Лига наций, 11.06.2022)
- Германия 2:2 Венгрия (Евро 2021)
Статистика
Венгрия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
- Забитые голы в последних 5 играх: 3
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
- Венгрия не проигрывает в 12 из последних 14 матчей дома.
Германия:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 17
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
- Германия забивает в 11 последних матчах.
Прогноз на матч Венгрия – Германия
Учитывая текущую форму обеих команд и статистику личных встреч, Германия является явным фаворитом. Венгрия испытывает сложности как в атаке, так и в обороне, а доминирование Германии как в предыдущих играх, так и в рамках турнира подтверждает высокий шанс на уверенную победу гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа Германии – коэффициент 1.40
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
Рекомендация: Победа Германии за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа Германии со счетом 3:0, учитывая их результативность и текущую форму Венгрии.
Рекомендация: 3:0 в пользу Германии за коэффициент 6.00.
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