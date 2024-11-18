19 ноября на Пушкаш Арене в Будапеште состоится матч Лиги наций, в котором Венгрия примет Германию. Германия уверенно лидирует в группе, тогда как Венгрия занимает третье место, имея серию неудачных результатов в последних встречах.

Венгрия

Сборная Венгрии набрала 5 очков после пяти туров и занимает третью строчку в таблице. Однако команда показывает слабую результативность – лишь 3 забитых гола за последние пять матчей. Доминик Собослаи, лучший бомбардир команды с 10 голами, остается ключевой фигурой в атаке, но в игре против Нидерландов (0:4) атака Венгрии не смогла продемонстрировать себя. Оборона также вызывает вопросы: в последних пяти матчах команда пропустила 10 голов, что указывает на возможные трудности в предстоящей встрече с Германией.

Последние матчи Венгрии:

Нидерланды 4:0 Венгрия

Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия

Венгрия 1:1 Нидерланды

Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина

Германия 5:0 Венгрия

Германия

Германия демонстрирует впечатляющую форму, лидируя в группе с 13 очками и завоевав три победы подряд, включая разгром Боснии и Герцеговины (7:0). Кай Хавертц, забивший 11 голов за сборную, является лидером атаки. Немцы забили 17 голов за пять матчей, пропустив лишь 3, и их оборона также выглядит надежно. На протяжении последних шести матчей Германия стабильно забивает, что создает угрозу для ослабленной обороны Венгрии.

Последние матчи Германии:

Германия 7:0 Босния и Герцеговина

Германия 1:0 Нидерланды

Босния и Герцеговина 1:2 Германия

Нидерланды 2:2 Германия

Германия 5:0 Венгрия

Личные встречи

В последних встречах Германия также доминирует над Венгрией, выиграв с убедительными счетами. В этом турнире Германия уже одержала победу над Венгрией со счетом 5:0. Также в их очных встречах в рамках Чемпионата Европы и прошлых Лиг наций Германия одерживала победы, что подтверждает их превосходство в этом противостоянии.

Последние личные встречи:

Германия 5:0 Венгрия (Лига наций, 07.09.2024)

Германия 2:0 Венгрия (Евро 2024)

Германия 0:1 Венгрия (Лига наций, 23.09.2022)

Венгрия 1:1 Германия (Лига наций, 11.06.2022)

Германия 2:2 Венгрия (Евро 2021)

Статистика

Венгрия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Венгрия не проигрывает в 12 из последних 14 матчей дома.

Германия:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 17

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

Германия забивает в 11 последних матчах.

Прогноз на матч Венгрия – Германия

Учитывая текущую форму обеих команд и статистику личных встреч, Германия является явным фаворитом. Венгрия испытывает сложности как в атаке, так и в обороне, а доминирование Германии как в предыдущих играх, так и в рамках турнира подтверждает высокий шанс на уверенную победу гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа Германии – коэффициент 1.40

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Рекомендация: Победа Германии за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа Германии со счетом 3:0, учитывая их результативность и текущую форму Венгрии.

Рекомендация: 3:0 в пользу Германии за коэффициент 6.00.

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