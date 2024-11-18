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    • Прогноз на точный счет матча Венгрия – Германия, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Венгрия – Германия, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    19 ноября на Пушкаш Арене в Будапеште состоится матч Лиги наций, в котором Венгрия примет Германию. Германия уверенно лидирует в группе, тогда как Венгрия занимает третье место, имея серию неудачных результатов в последних встречах.

    Венгрия

    Сборная Венгрии набрала 5 очков после пяти туров и занимает третью строчку в таблице. Однако команда показывает слабую результативность – лишь 3 забитых гола за последние пять матчей. Доминик Собослаи, лучший бомбардир команды с 10 голами, остается ключевой фигурой в атаке, но в игре против Нидерландов (0:4) атака Венгрии не смогла продемонстрировать себя. Оборона также вызывает вопросы: в последних пяти матчах команда пропустила 10 голов, что указывает на возможные трудности в предстоящей встрече с Германией.

    Последние матчи Венгрии:

    • Нидерланды 4:0 Венгрия
    • Босния и Герцеговина 0:2 Венгрия
    • Венгрия 1:1 Нидерланды
    • Венгрия 0:0 Босния и Герцеговина
    • Германия 5:0 Венгрия

    Германия

    Германия демонстрирует впечатляющую форму, лидируя в группе с 13 очками и завоевав три победы подряд, включая разгром Боснии и Герцеговины (7:0). Кай Хавертц, забивший 11 голов за сборную, является лидером атаки. Немцы забили 17 голов за пять матчей, пропустив лишь 3, и их оборона также выглядит надежно. На протяжении последних шести матчей Германия стабильно забивает, что создает угрозу для ослабленной обороны Венгрии.

    Последние матчи Германии:

    • Германия 7:0 Босния и Герцеговина
    • Германия 1:0 Нидерланды
    • Босния и Герцеговина 1:2 Германия
    • Нидерланды 2:2 Германия
    • Германия 5:0 Венгрия

    Личные встречи

    В последних встречах Германия также доминирует над Венгрией, выиграв с убедительными счетами. В этом турнире Германия уже одержала победу над Венгрией со счетом 5:0. Также в их очных встречах в рамках Чемпионата Европы и прошлых Лиг наций Германия одерживала победы, что подтверждает их превосходство в этом противостоянии.

    Последние личные встречи:

    • Германия 5:0 Венгрия (Лига наций, 07.09.2024)
    • Германия 2:0 Венгрия (Евро 2024)
    • Германия 0:1 Венгрия (Лига наций, 23.09.2022)
    • Венгрия 1:1 Германия (Лига наций, 11.06.2022)
    • Германия 2:2 Венгрия (Евро 2021)

    Статистика

    Венгрия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Венгрия не проигрывает в 12 из последних 14 матчей дома.

    Германия:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 17
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3
    • Германия забивает в 11 последних матчах.

    Прогноз на матч Венгрия – Германия

    Учитывая текущую форму обеих команд и статистику личных встреч, Германия является явным фаворитом. Венгрия испытывает сложности как в атаке, так и в обороне, а доминирование Германии как в предыдущих играх, так и в рамках турнира подтверждает высокий шанс на уверенную победу гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Германии – коэффициент 1.40
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

    Рекомендация: Победа Германии за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа Германии со счетом 3:0, учитывая их результативность и текущую форму Венгрии.

    Рекомендация: 3:0 в пользу Германии за коэффициент 6.00.

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    Венгрия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    18.11.2024 11:44
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