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Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта с Юлианом Нагельсманном. Он останется главным тренером сборной Гермнии до 2028 года.

«В сентябре 2023 года, когда я присоединился к DFB, я не мог себе представить, что буду национальным тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный турнир.

Но я также не мог себе представить в то время, что национальная команда значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает. Мы все, не только я, получаем замечательную обратную связь каждый день, что показывает нам, что наш общий путь правильный. И он еще не закончен.

Все вместе мы – болельщики, команда и тренерский состав – создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим вместе выигрывать титулы», – сказал Нагельсманн.

  • На Евро-2024 сборная Германии вылетела в 1/4 финала, уступив в дополнительное время Испании (1:2).
  • В марте немецкая команды сыграет на стадии четвертьфинала Лиги наций с Италией.

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Источник: официальный сайт Немецкого футбольного союза

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Комментарии (1)
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zigbert
1737735743
Правильно сделали. Нагельсманн не реализовал свои возможности.
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