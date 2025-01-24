Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о продлении контракта с Юлианом Нагельсманном. Он останется главным тренером сборной Гермнии до 2028 года.

«В сентябре 2023 года, когда я присоединился к DFB, я не мог себе представить, что буду национальным тренером после домашнего чемпионата Европы. Нашей главной целью был успешный турнир.

Но я также не мог себе представить в то время, что национальная команда значит для людей в Германии. Сколько сердец она затрагивает. Мы все, не только я, получаем замечательную обратную связь каждый день, что показывает нам, что наш общий путь правильный. И он еще не закончен.

Все вместе мы – болельщики, команда и тренерский состав – создали нечто, что теперь хотим успешно развивать дальше. Мы хотим вместе выигрывать титулы», – сказал Нагельсманн.