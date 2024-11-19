Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Венгрия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Венгрия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

19 ноября 2024, 21:35
Венгрия
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Германия
90+9' Д. Собослаи (П)
76' Ф. Нмеча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
15
Мартон Дардаи
ЦЗ
18
Жолт Надь
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
8
Тамаш Никичер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
10
Доминик Собослаи
(К) АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Германия
21
Александр Нюбель
ВР
3
Робин Кох
ЦЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Йозуа Киммих
(К) ОП
23
Роберт Андрих
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Юлиан Брандт
АП
19
Лерой Сане
ПВ
20
Серж Гнабри
ПВ
7
Крис Фюрих
ПВ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Венгрия
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
9
Саболч Шен
ЛВ
8
Адам Надь
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
11
Dániel Gera
ЦФ
7
Жомбор Грубер
ЦФ
9
L. Szabo
ЦФ
Германия
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
17
Флориан Вирц
АП
7
Кай Хаверц
ЦФ
9
Тим Кляйнденст
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
15
Дардаи
18
Надь
5
Фиола
7
Него
8
Никичер
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-1-1-3-2
21
Нюбель
23
Хенрикс
15
Шлоттербек
3
Кох
6
Киммих
23
Андрих
7
Фюрих
14
Брандт
8
Нмеча
20
Гнабри
19
Сане
18
Надь
9
Шен
9
Шен
18
Надь
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
7
Него
11
11
7
Него
19
Варга
7
Грубер
7
Грубер
19
Варга
6
Киммих
21
Госенс
21
Госенс
6
Киммих
7
Фюрих
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Фюрих
20
Гнабри
17
Вирц
17
Вирц
20
Гнабри
14
Брандт
7
Хаверц
7
Хаверц
14
Брандт
19
Сане
9
Кляйнденст
9
Кляйнденст
19
Сане
Остались в запасе
Венгрия
Германия
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
L. Szabo
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
L. Szabo
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Венгрия - Германия
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
260
681
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6

Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Германия, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Германия

Венгрия – Германия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Германия Венгрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+