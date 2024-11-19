19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа A3, 6 тур
Лига наций, группа A3, 6 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Венгрия
Венгрия
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
15
Дардаи
18
Надь
5
Фиола
7
Него
8
Никичер
13
Шафер
10
Собослаи
20
Салаи
19
Варга
3-1-1-3-2
21
Нюбель
23
Хенрикс
15
Шлоттербек
3
Кох
6
Киммих
23
Андрих
7
Фюрих
14
Брандт
8
Нмеча
20
Гнабри
19
Сане
18
Надь
9
Шен
9
Шен
18
Надь
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
7
Него
11
11
7
Него
19
Варга
7
Грубер
7
Грубер
19
Варга
6
Киммих
21
Госенс
21
Госенс
6
Киммих
7
Фюрих
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Фюрих
20
Гнабри
17
Вирц
17
Вирц
20
Гнабри
14
Брандт
7
Хаверц
7
Хаверц
14
Брандт
19
Сане
9
Кляйнденст
9
Кляйнденст
19
Сане
Остались в запасе
Венгрия
Германия
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
L. Szabo
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
22
Петер Саппанош
ВР
12
Патрик Демжен
ВР
4
Корнель Сюч
ЦЗ
3
Ботонд Балог
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Михалы Ката
ЦП
9
L. Szabo
ЦФ
Остались в запасе
1
Оливер Бауманн
ВР
21
Стефан Ортега
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Венгрия - Германия
2
3
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
12
Офсайды
0
1
Количество передач
260
681
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Смотреть прямую трансляцию матча Венгрия против Германия, 6 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 19 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Венгрия – Германия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»