В воскресенье, 17 ноября, в 17-м туре Первой лиги сыграют «Шинник» и «Чайка». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).
«Шинник»
Команда Дмитрия Черышева находится на 15-м месте, набрав 18 очков. «Шинник» добыл 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 12:20.
Последние результаты «Шинника»:
- 10.11.24 «Шинник» – «Уфа» – 0:2 Первая лига;
- 03.11.24 «Черноморец» – «Шинник» – 0:1 Первая лига;
- 30.10.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0 (пен. 4:2) Кубок России.
«Чайка»
«Чайка» набрала 25 очков и занимает 7-е место. Подопечные Евгения Калешина добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 23:22.
Предыдущие результаты «Чайки»:
- 10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0 Первая лига;
- 03.11.24 «Чайка» – «Тюмень» – 3:0 Первая лига;
- 30.10.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0, пен. 4:2 Кубок России.
Очные встречи
- 30.10.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;
- 15.09.24 «Чайка» – «Шинник» – 2:2 Первая лига;
- 27.02.21 «Чайка» – «Шинник» – 5:1 Первая лига;
- 05.09.20 «Шинник» – «Чайка» – 0:0 Первая лига;
- 12.10.19 «Шинник» – «Чайка» – 2:3 Первая лига.
Прогноз на матч «Шинник» – «Чайка»
Недавно «Шинник» выбил «Чайку» из Кубка – гости будут заряжены на реванш. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.50.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!