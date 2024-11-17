В воскресенье, 17 ноября, в 17-м туре Первой лиги сыграют «Шинник» и «Чайка». Матч пройдет в Ярославле, начало – в 15:00 (мск).

«Шинник»

Команда Дмитрия Черышева находится на 15-м месте, набрав 18 очков. «Шинник» добыл 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений, разница мячей – 12:20.

Последние результаты «Шинника»:

10.11.24 «Шинник» – «Уфа» – 0:2 Первая лига;

03.11.24 «Черноморец» – «Шинник» – 0:1 Первая лига;

30.10.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0 (пен. 4:2) Кубок России.

«Чайка»

«Чайка» набрала 25 очков и занимает 7-е место. Подопечные Евгения Калешина добыли 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 23:22.

Предыдущие результаты «Чайки»:

10.11.24 «Родина» – «Чайка» – 2:0 Первая лига;

03.11.24 «Чайка» – «Тюмень» – 3:0 Первая лига;

30.10.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0, пен. 4:2 Кубок России.

Очные встречи

30.10.24 «Шинник» – «Чайка» – 0:0, пен. 4:2 Кубок России;

15.09.24 «Чайка» – «Шинник» – 2:2 Первая лига;

27.02.21 «Чайка» – «Шинник» – 5:1 Первая лига;

05.09.20 «Шинник» – «Чайка» – 0:0 Первая лига;

12.10.19 «Шинник» – «Чайка» – 2:3 Первая лига.

Прогноз на матч «Шинник» – «Чайка»

Недавно «Шинник» выбил «Чайку» из Кубка – гости будут заряжены на реванш. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.50.

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